「松山民權東公辦都更」8/15日正式招商　預估吸近37億投資

▲因應氣候變遷、都市人口結構改變，政府透過都市更新提供安全的居住環境。（圖／記者湯興漢攝）
記者董美琪／台北報導
北市都市更新推動中心近日公告，自15日起「松山民權東公辦都市更新案」 公告招商，歡迎各界踴躍參與投資，預計能吸引民間37億元的投資。目前都更推動中心已成功招商6案（北安段、瑞安段、敦南安和、南港商三、信義三興、忠孝懷生），因應都市更新條例修法，「松山民權東」預計於108年8月15日至10月15日公告招商。
都更中心指出，本案基地鄰近松山機場，範圍包含松山區敦化段四小段363-1、371-2、371-5、372及372-2地號等5筆土地，位於民權東路三段以北、民權東路三段103巷5弄以南、民權東路三段175巷兩側的街廓內，基地面積合計為4392平方公尺。
這次招商案三大重點為「公益空間回饋」、「容積移轉」、「歷史建物修復再利用計畫」，北市都市更新推動中心期望藉由都更整體規劃延續商業活動行為，強化都市生活機能，增進土地使用效益。
都更中心由衷感謝各界支持，秉持陸續公開徵求投資人招商案成功之模式，考量市場投資環境並兼顧地主需求，針對產品定位及分配原則，採取公開透明真權變，著實與多方溝通與協調，由政府主管、實施者把關、投資人規劃、地主參與之公 辦都更模式永續發展，歡迎更多投資廠商共同加入北市公辦都更行列，一同實踐公辦都更。
後續正式公告招商資訊請上本中心官方網站或電洽本中心，相關資訊亦一併公告於內政部營建署都市更新入口網站。