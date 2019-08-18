宜蘭廢棄醫院探險完…友狂密「交女友也不說」他超後悔勸世：到現在還超衰

▲宜蘭丸山聖嘉民肺結核療養院。（圖／翻攝Google Maps，下同）



網搜小組／董美琪報導

不少人喜歡到宜蘭旅遊，不過有人在搜尋景點「丸山遺址」時，意外在Google Maps看到附近的宜蘭丸山廢棄醫院（丸山聖嘉民肺結核療養院舊址），相當好奇。上網一查，發現有人分享探險心得，甚至帶有靈異色彩，詭異巧合讓人難以解釋。

常有人到宜蘭廢棄房子探險，Dcard上有不少網友發文討論。有網友寫道，「請問宜蘭有沒有廢棄的地方？我只知道康樂路的電影院、和睦路的舊仁愛醫院、聖嘉民啟智中心還有哪裡呀？」

另外，也有一名女網友好奇問，「請問有人去過宜蘭聖嘉民醫院嗎？好像是廢棄的療養院吧，之前聽朋友說他們半夜有進去過，廢棄地方在山上，山坡下有些住戶，聽他們說在他們逛完走下坡回來，有幾個人聽到一種特別明顯的腳步聲，他們要進去時，門口還放了兩份披薩插在柵欄上，還是熱，疑惑大半夜誰定披薩還是放在這裡的入口」、「我男友不怕這種東西，但也不是鐵齒的人，他說他去過那麼多地方，就只有這裡會讓他毛毛的」。

女網友與男友跟他朋友一群人決定再去一次，「這次我也去了，那天一路都沒什麼，原本想進去某棟樓可是都被鎖起來了，外面也都有保全系統，當我們返回要走時，我聽到敲窗戶的聲音而且很大聲，砰砰！砰！砰！砰砰！我想說是我聽錯嗎？因為害怕就抓緊男友，也沒說就繼續走，走沒多久，有個朋友就說他剛剛聽到有敲窗戶的聲音，都在互相問有聽到嗎？」讓她感到不寒而慄。

另外，2016年也曾有網友po文分享宜蘭廢棄醫院探險經驗，表示相當後悔，「奉勸各位不要鐵齒跟我一樣去挑戰鬼屋，而且會衰到爆，事情發生在我17歲那年大概2012年左右，我住在宜蘭，正值愛玩年紀，宜蘭大大小小鬼屋基本上都去過，有一次帶著3位女生去宜蘭丸山廢棄醫院，去廢棄醫院路上走約10分鐘的山路，走到最上面左手邊經過一棟廢棄聖嘉民啟智中心，右手邊則是醫院，一進去會有個庭園，庭園左邊有一個雕像，一個男生抱著一位小孩，右邊是門診大樓。」

他表示，「因為基本上門都是鎖住的，只能繼續往前走到太平間，我和另外三個人一起爬進去，左手邊看到三個紅色大字『太平間』，右手邊就是病房之類的，醫院裡面很亂，基本上病例、照片都沒有收走，裡面也沒發生怪事，約半小時過後，我們走出去到庭園，我們開始發現雕像是看著我們的，而且記得一進去是男生雕像抱著小孩，出來變成女的，我們看著對方，都有默契決定雕像遠一點，下山我們決定過幾天去拜拜。」

「隔天一早跟姊姊出去玩，但是姊姊那天幫我拍的照片，我晚上發現我的單獨照後面都有一位女生，我姊知道後也不說，只叫我小心一點，之後怪事開始發生，開始慢慢有朋友密我說，怎麼交女朋友不說，後面載著妹子。過不久跟當初的人一起拜拜，當我擲杯問我有沒有被跟，聖筊連續26個，求了平安符就回家了，事情發生大概有半年多，被嚇到習以為常，洗澡洗一洗會關燈，房間外的陽台感覺有人看我或腳步聲，整天精神不濟，怪事發生到我家人覺得很奇怪，帶我去收驚，收驚當天，我才準備開始排隊，師父直接走過來跟我說這無解，」

他表示過沒多久，跟朋友一起跑山去台中，在新竹峨嵋鄉就出了車禍，「我從後面被追撞，飛了很遠掉進旁邊水溝，剛好有警車和重機車隊經過，馬上幫我叫救護車，車禍時警察幫我車子停旁邊，還鎖龍頭，隔天馬上被偷」、「那天之後怪事就沒在發生過了，只是有時候打牌講這個故事，都會莫名其妙的贏錢，只是奉勸大家，不要亂去鬼屋，因為我到現在還是超級衰。」

有網友看完表示，「那裡超陰，不聽我話上去玩的八個朋友，七個也車禍，你剛上去就被那女的跟上了，我上去過，本身體質好，她只是再半山腰就勸我離開，不要打擾她們，你們這些上去的真的是找死，下面居民每次看到有人要上去，也不會阻止你們，只會說你們不要命了。」

他回應，「我只有這次有被跟，在那之前去過很多次宜蘭大大小小的都沒事，我個人覺得不要跟女生去比較好一點」、「很多人都說我很誇張，這種反應，可是真的遇到無解，只能像我一樣繼續過生活囉」、「我真心覺得在宜蘭，醫院只排第二名，只是會打這個故事，因為在這出過事情，下面居民一定很煩惱，半夜總是一堆人要上去」。

