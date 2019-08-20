整棟都是老人家！北市大推「公寓裝電梯」　提高補助至330萬～12/31止

▲北市補助增設電梯完工案例（北投區懷德街/榮華三路）。（圖／台北市政府）



記者董美琪／綜合報導

台北市都市更新處為協助改善高齡者及行動不便者的生活需求，讓長輩們與行動不便者，不用再辛苦爬梯，簡化6樓以下公寓增建電梯申請審查程序，受理屋齡20年以上，補助費為總工程費50%，上限220萬元；電梯規格符合北市通用設計規範，補助提高至330萬元。

北市自民國95年起即開辦增設電梯補助計畫，自104年起更首創「台北市協助老舊建築物更新增設電梯補助作業規範」，簡化申請及審查程序受理屋齡20年以上，6樓以下公寓申請補助，至今已有6件完工取得使用執照啟用（另完工3件為整維案），7件刻正施工中。

位於北投區懷德街/榮華三路（榮華御璽社區）即是最新完工案例，該棟屋齡30年，為5戶的5層樓老公寓，因住戶多屬年長者，外出上下樓梯十分不便，因此透過該公寓大廈管理負責人蔡小姐的積極促成，經全體住戶100%同意，向更新處提出補助申請，於108年6月電梯完工取得使用執照。

▲北市補助增設電梯完工案例（北投區懷德街/榮華三路）。（圖／台北市政府）



另外，更新處指出，今年也有一件公寓增建電梯完工案例，位在內湖區大湖山莊街169巷，一棟屋齡31年、5樓公寓住宅，因住戶多為長輩，出門爬樓梯不方便，住戶決議增設電梯，讓長輩行動更便利。

▲▼台北市補助增設電梯完工案例分享(內湖區大湖山莊街169巷之5層樓公寓)。（圖／台北市都市更新處）





更新處表示，108年度北市協助老舊建築物更新增設電梯補助自108年4月22日至申請至12月31日截止，每案補助金額為總工程經費之50%、補助案額度（包括設計及施工費）提高至220萬元；如果電梯規格符合北市通用設計規範，更提高上限至330萬元。只要提出申請，審查核定後的1年內完工，更新處會一次核撥補助款。

若市民想更了解補助之詳細內容，可向更新處委託整建維護輔導團隊財團法人崔媽媽基金會「社區輔導諮詢專線」（電話：2365-8140轉233），或更新處（電話：2781-5696轉3162）洽詢，或可至更新處網站(https://uro.gov.taipei/)熱門查詢專區下載申請文件。