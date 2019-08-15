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住滿富過三代！台北市頂級有錢人住這6區　網神解被推爆：這篇最中肯

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▲萬安演習柯文哲視察,仁愛路淨空▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲仁愛路有許多有錢人居住。（圖／記者屠惠剛攝）

記者董美琪／綜合報導

「台北市哪個捷運站最精華」近日在PTT房產板熱議，一名網友聊到有錢富人全集中在台北市6區，並一一解析「台北精華區分Old Money和New Money」，網友看完全推爆「這篇最有參考價值」。

這位網友相當熟悉台北名人房產分步，近日回應台北精華區一問，寫道，「台北精華區分Old Money和New Money，Old Money區域包括敦化南北、大安森林公園附近、仁愛路四段到一段，金山南前，以及天母連接陽明山」。

他分析，敦化南路從遠企安和路一段開始，向北接敦南到巨蛋，文華東方，最精華就是敦南仁愛圓環到忠孝東路，這一區住滿富過三代的企業，家族傳產、銀行家、製造業、黨國權貴。代表人物： 連爺爺（元大百悅）、蔡衍明（一整棟透天）、焦師傅（元大百悅）、尹衍樑（潤泰敦仁）、陳泰銘（文化苑）。

他接著說，再來就是，大安森林公園（含北面信義路，西面青田街，南面和平東，東面建國高），代表人物：林敏雄（信義聯勤）、何壽川家族、一大堆台商叫不出名字（勤美樸真，大安區信義路三段）、眾多藝人（青田街），「勤美樸真是我心目中豪宅王啦，釋出量超少，點燈率住宅率超高，裡面都超有實力台商」。

▼勤美璞真是大安森林公園知名豪宅。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼勤美璞真,大安森林公園。（圖／記者湯興漢攝）

另外，第3區是仁愛路四段到一段，金山南路前，「代表人物：帝寶幫、王文洋（吾疆）、富邦蔡家透天、國泰蔡家透天，很多台商」。

第4區是天母連接陽明山，從天母連上去別墅區，前兩項住敦南、住大安的大咖在陽明山都會一棟避暑用，很多長住國外移民的超大咖美籍企業家也在這，單純小孩上學方便，美國學校近，代表人物：駱錦明（別墅）、辜家（別墅）、蔡家（別墅）、陳泰銘（別墅）、新光吳家（別墅）以及台商一大堆。

對於「New Money」他解釋，共有信義區及大直重劃區，「信義區是台商、北部第二代、中南部富豪、北部新富階級首選，最新的琢白到遠見，再到整個興雅國中附近到國美，這邊就是北部第二代和中南部富豪集散地，台商也很多。代表人物：郭董（富邦信義）、台商等等。」

再來是大直重劃區，現在也是許多新富階級、富二代及藝人入住，「重劃之後幾個建案都是新富階級和富二代買，連超跑車商都設這邊。有法式米其林餐廳一大堆，真富二代區。大概是這樣吧，看好南港成為下一個信義，Old Money 地盤都不太變。」

▼大直重劃區有許多名人富豪居住，如台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北萬豪酒店Taipei Marriott Hotel,捷運文湖線,大直美麗華。（圖／記者湯興漢攝）

網友看了紛紛留言，「信義區也有old money，在逸仙」、「仁愛路我覺得可以斷在杭州南路啦」、「大直跟大安森林差不多，房價屌打北車周圍」、「我就住安和路二段，敦化南路安和路現在一堆超跑，晚上吵死了，根本不像高級住宅區，一段比較有高級感，而且Pub少，醉鬼瘋子也少」、「我親戚住安和路也都在抱怨晚上吵」、「想不到勤美璞真評價這麼高」、「想不到敦北南已經是old money了」。

還有人推爆，「這篇算中肯」、「這一篇寫得算很中肯，不像那些只會吹噓買不起的信義計畫區豪宅，幫人家數鈔票」、「本篇最有參考價值，但天母已經有稍微沒落」。

▼天母地區有許多名人置產。（圖／記者張菱育攝）

▲▼天母,榮總,房市。（圖／記者張菱育攝）

關鍵字：房產雲捷運豪宅

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