房客欠租金遲不繳！無奈房東開門進屋清東西　反挨告判拘役10天

▲房東亂闖進屋，反而恐吃官司。（示意圖／Pixabay）



記者董美琪／綜合報導

嘉義市一名房東因遇到遲遲不繳租金的房客，於去年8月用備份鑰匙開門，把房客物品打包卻反吃上官司，由於房屋租賃契約中，沒有給房東可自由進入出租房屋內的權力，嘉義地方法院最後將房東依照無故侵入住宅罪，判房東拘役10天可易科罰金，全案可上訴。

根據《聯合報》報導，被告房東自2018年1月出租給該名房客，但2月起就沒拿到房租，依租賃契約第14條，房東主張解除租約將房收回，因此用備份鑰匙進入房子，將房客物品清空，並集中放置，卻被房客提告妨害自由罪。

房東拿出內政部編制「房屋租賃契約書範本」第16條，強調自己這樣做的正當性。但根據行政院內政部房屋租賃契約書範本第16條內容，「遺留物之處理，租期屆滿或租賃契約終止後，承租人之遺留物依下列方式處理：一、承租人返還房屋時，任由出租人處理。二、承租人未返還房屋時，經出租人定相當期限催告搬離仍不搬離時，視為廢棄物任由出租人處理。 前項遺留物處理所需費用，由擔保金(押金)先行扣抵，如有不足，出租人得向承租人請求給付不足之費用。」

不過法官認為，以上規定沒有給予房東在終止契約後可自行進入房內的權力，房東得循其他救濟程序，依法取得對該房子的支配管理權，再將房客的物品搬走，最後依無故侵入住宅罪，判房東拘役10天。

何謂「侵入住宅罪」？

中華民國刑法第 306 條

無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處一年以下有期

徒刑、拘役或三百元以下罰金。

無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同。