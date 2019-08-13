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理財網紅買房住一個月…這4件事讓她超後悔　網推：次高樓才會最貴

ETtoday房產雲

記者董美琪／綜合報導

部落客冰蹦拉常在YouTube頻道分享自身理財心得，目前已累積近5萬追蹤者，近日她分享自己買房經驗，也坦言4件買房後最讓她後悔的事，實用的經驗談，也引起網友討論。

旅遊部落客冰蹦拉近來常分享小資理財方法，甚至在35歲前存到買房頭期款，她花了4年時間看房，終於在桃園青埔買到人生第一間房子，並開心入住裝潢。不過近日她上傳一支影片「買房後最後悔的4件事 如果讓我重新選擇，會買怎樣的房子？」表示自己入住一個多月後，發現一些當初沒設想周全的地方，藉機分享讓網友買房時作為參考。

第一點，冰蹦拉認為，戶數超重要，「這個是我蠻後悔的地方」，以前住過戶數多跟少的社區，一直希望以後買房不要住戶數多的，例如200、300戶會覺得人很多很雜，因此看房都堅持要「買戶數只有100戶以內的」，結果實際住進來超後悔，「因為管理費超級高！」她表示，買房時講的管理費都只是講大概，但當管委會成立後，社區的物業管理要花的錢（包含警衛保全、打掃、健身房、KTV等各種公設），如果戶數少，管理費就必須增加，導致她搬進來原本60元／坪，漲至70、80元／坪，她期許以後自己能夠買到「理想戶數」約150-200戶的房子。

第二點，地點慎選，她表示現在住的地方離高鐵很近，當初也有人說裝氣密窗不吵，自己現場看也還好，但實際住進來，因為在家工作，待在家時間比較長，對她來說，真的很有感，除了拍影片時都會聽到蠻大聲的高鐵聲音，「當初買房子說氣密窗有用，但其實一般建商的氣密窗真的還好」 ，所以住在這裡要有心理準備，或是花錢用更好的氣密窗。

▲▼台中行駛中高鐵列車。（圖／記者呂佳賢攝）

▲行駛中高鐵列車經過，可能讓附近住戶受到影響。（圖／記者呂佳賢攝）

第三點，樓層很重要，冰蹦拉說，當初想選的樓層採光不夠好，因此最後選了頂樓，「很多人都說頂樓很熱，有可能當初我是10、11月看房，裝潢又都在冬天、春天，等到實際住進來6月也還好，可是到了7月，台灣真的超級爆炸熱，家裡天氣每天又很好，唯一好處是每天起床看到一整片藍天、草、稻田，感覺很舒服，可是真的很熱，」熱到3天外出沒開冷氣，等到回來時冷氣竟然要開20分鐘才開始感覺有涼意，她嚇到直呼「頂樓真的非常熱」、「等下個月電費來看看有多驚人，再來分享好了」。

最後一點最重要，「叫家人來幫忙殺價！」冰蹦拉表示，當時因為覺得自己用最實際的方法殺價，也談到自己滿意的價格，心想應該這樣就可以了，即使很多人說這樣不行，但因為家人相信她可以處理好，自己也不想麻煩家人來，卻沒想到事後問朋友，發現其他朋友有找長輩來談的，實際買到真的便宜非常多，「最後一關一定要帶爸媽來談好價錢」。除了這四點外，目前住得都很滿意，自己以後也會特別注意，也分享給網友們。

▲桃園青埔高鐵特區「桃園會展中心」，鄭文燦爭取成功。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園青埔高鐵特區。（圖／記者楊淑媛攝）

不少人看完也留言討論，「戶數多與少，的確有其優缺點，但若僅僅每月多增加個幾百元，卻能換來更好的居住品質與環境是很值得的」、「亂殺一通，建商根本不會理你。我覺得妳購屋功課做很多，也買到能接受的價位，就放寬心住吧」、「第一點很有感，我們戶數也是很少，管理費每坪從70即將調到90」、「200戶，電梯只有2個，上班會等到暈，謹慎啊」、「在青埔地區，居住環境以評分A19>A18>A17」。

還有網友說，「頂樓可以在管委會提議加裝太陽能面板，賣電給台電」、「有西曬但就是很熱囉⋯⋯但視野好可以蓋過一切」、「如果冷氣是變頻1級就會省很多錢」、「頂樓我真的不考慮耶！會吸熱的，次高樓才會最貴囉」、「戶數少，鄰居之間的感情也會熱絡一點，我家社區62戶，一個月管理費要6000多，不過真的比較安靜一些」。

▼影片冰蹦拉授權完整影片使用，如遭刪除請見諒。

關鍵字：冰蹦拉房產雲

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