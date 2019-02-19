【海外購屋踩雷】跨海買房賺很大？　房仲買房認賠50萬還不能止血

圖文／鏡週刊

海外不動產糾紛頻傳，就連房仲業者都中招，一位赴柬埔寨購屋的買家向本刊投訴，自己願意支付違約金解約，只要求建商扣除違約金後，把僅剩不到50萬元的自備款退還，但自去年12月底要求解約至今，他仍拿不回屬於自己的錢財，成了海外不動產孤兒。

「如果我這點小錢也不能處理，他們也不要在台灣賣房子了。」從事不動產業超過10年的仲介林政緯氣憤地對本刊說。原來，3年前，他經朋友介紹，前往柬埔寨考察房市，認為該地前景可期，回台後透過代銷業者國際全球地產，和同樣從事仲介業的朋友蕭先生，2人以總價8.2萬餘美元（約新台幣250萬元），各買下一戶位於柬埔寨首都金邊的預售屋「皇家First 1」。

該案號稱是由柬埔寨首富旗下的皇家集團打造，宣稱只要新台幣200萬元就可以進場投資，還強打廣告保證3年回租投報率高達24％，預計今年6月交屋。

首度造訪柬埔寨的林政緯，認為金邊像極早期的台灣，頗具發展潛力，回台後，前後共付房屋總價4成的錢，約100萬元，原想「這下穩賺」。未料卻是噩夢開端，自第一期工程款後，建商就沒再寄繳款通知，一開始不以為意，日子一久，身為房仲的他覺得奇怪，去年9月，林政緯又飛了趟金邊，才發現投資的建案已停工數月。

回台後，他連忙找代銷問狀況，才發現原本負責的國際全球地產所有業務都已離職，公司人去樓空，這才驚覺事態不妙。「都聯絡不到人，國際全球沒了，皇家又來了一封信要我繳錢，誰繳得下去？」林政緯氣急敗壞地說。

於是，去年12月底，他發信給皇家要求解約，還願意照合約規定，被沒收20％購屋款，最後只能拿回約50萬元。「皇家卻給我一個電話，叫我去找當初賣房的業務處理，可是他離職了啊！」他無奈地說。

林政緯自去年12月底一路被建商、代銷、業務員當皮球踢，區區數10萬元的款項，至今仍拿不回一毛錢，從事仲介業10年的他，如今竟成海外不動產孤兒。

皇家First 1小檔案 開發商：皇家集團

代銷業者：國際全球地產

基地面積：854坪

地點：柬埔寨金邊市

總樓高：地上20層

總戶數：共200戶

公設：VIP接待區、造型沙龍間、超級市場、迎賓大廳、接待處、健身俱樂部、戶外餐吧、露天泳池、更衣間、sky bar、會議廳等。 建商、代銷、業務互踢皮球 他成海外不動產孤兒

圖文／鏡週刊

房仲林政緯和同業蕭先生2年多前透過台灣代銷全球國際地產，以折合新台幣約250萬元總價分別購入1戶位於柬埔寨的皇家集團旗下預售屋，去年中他發現建案停工數月卻沒被告知，台灣代銷也人去樓空。

去年12月底，他發信給皇家要求解約，還願意照合約規定，被沒收20％購屋款，最後只能拿回約50萬元，但時至今日仍一毛都沒拿回。

發信要求解約後，「皇家卻給我一個電話，叫我去找當初賣房的業務處理，可是他離職了啊！」林政緯無奈地說

雖覺得怪，林政緯仍依指示聯繫，今年4月，在業務及業務主管李格寧牽線下，他終於見到皇家集團顏姓總經理，「我當面跟他說，我跟蕭先生共2戶都要解約，他要我們把合約書正本交給他，還答應一個月就處理好。」林政緯回憶。

誰知道，這位總經理6月過世，合約書被收走的2人，成了海外不動產孤兒。「我打去柬埔寨，但語言不通，只有一個電子郵件能跟皇家的人聯繫，他們一直叫我去找當時的業務，可我是跟皇家簽約，合約書也是被皇家收走，錢也都匯到皇家戶頭，為什麼要我去找一個已經離職的業務？」

後來，林政緯發現皇家集團又在台灣銷售新建案「皇家1號」，他們連忙找負責代銷的豐匯國際地產副董事長、國際全球地產前總經理的張璨鱗解決，但得到的回覆卻和皇家一樣，要他回頭去找當時的業務主管，踢皮球的態度讓林政緯相當火大。

面對受害者指控，張璨鱗向本刊表示：「當初全球代理First 1進來，是走仲介系統，所有銷售的仲介都是通路商，最大利潤在他們那，現在也應由他們去跟皇家交代才對，當時賣給林先生的業務主管是李格寧，他還是國際全球的股東，怎麼會不能幫忙處理？」張璨鱗把責任都推到李格寧身上。

張璨鱗強調自己並非國際全球地產負責人，交易過程也沒有參與，責任不在他身上，只能儘量協助，「皇家這麼大的公司，怎麼可能不尊重合約精神，只是有人想把事情複雜化罷了，真的有問題就打官司吧。」

當初賣房的李格寧也向本刊喊冤，說自己只是幫忙銷售案子，並未經手任何金錢，「所有錢都匯到公司，有糾紛當然去找公司，我實在無能為力。」還說：「其他十幾位買家都有繼續匯款，代表建案有正常興建，不懂為什麼退款如此不乾脆，也不懂為何一直要我去聯絡，最好一通電話打過去就會退款，如果真行，我馬上打。」

聽到雙方互踢皮球的說法，林政緯又氣又無奈。「我推測他們應該是股東間有糾紛，但我是消費者，建商當然要對我負責，50萬元真的不多，但一定要讓後面消費者知道，退點錢就這樣，這家公司根本沒誠信，未來問題一定更多，大公司不該如此。」林政緯怒批。

事實上，他並不是一般消費者，除了10年房地產業經驗外，身邊不少朋友也在銷售海外不動產，圈內眉角多少了解，竟栽在本業，更讓他無法接受。

海外不動產代銷陷阱多 圈內人揭密

圖文／鏡週刊

海外不動產糾紛頻傳，有業者透露，海外不動產銷售手法最常見到的就是以個人成立公司，找仲介成為通路商及業務，但事實上雙方只是配合模式，根本沒有聘雇關係，業務只負責帶投資客去買房，再賺取高額佣金。

「出事時消費者要公司負責，但事實上當初售屋時，公司分到的錢並不多，就會叫你去找原業務，原業務一定推說自己離職了，叫你回去找公司，雙方互踢皮球的狀況常發生。」香港商匯泓不動產台灣分公司副總經理吳懿倫分析。最保險就是找正派經營的公司購屋，但一般消費者根本很難分辨，只有出事後才會知道。」

若遇到公司與業務互踢皮球時，法律責任究竟在何者身上？日恒國際法律事務所主持律師謝進益分析，以仲介林政緯柬埔寨購屋的糾紛來看，業者宣稱國際全球地產當時代銷柬埔寨皇家預售屋是跟其他仲介配合銷售，這在法律上屬於「表見代理」行為，就好像A公司開放加盟，不管今天是直營店還是加盟店，招牌掛的都是A公司，消費者當然會認定自己就是跟A公司進行交易。

「也就是說，不管國際全球地產跟其他業者怎麼配合，都不關消費者的事，只要有糾紛，國際全球地產都得負責任。」「台灣代銷海外不動產經常以一案一公司的方式歸避責任，從法律角度來看，消費者本身若沒有能力到海外處理法律程序，就是把自己曝露在極高的風險中，建議還是別碰海外投資案為妙。」謝進益說。