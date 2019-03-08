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助慈濟籌13億善款...調漲房客租金　網友罵：房東劫貧濟富

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▲租屋,租房子,房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲租屋族。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃靖惠／綜合報導

房東漲租竟是為了替慈濟籌募善款，被網友罵翻「叫房東賣了房子捐出去給慈濟啊！」一名網友PO出與房東對話截圖至臉書《爆廢公社》社團抱怨，一種變相被要求中獎感覺，房東要幫慈濟籌募13億善款，詢問能否調漲100元租金再捐款給慈濟，並強調用租客名字捐出善款，並在年底會把收據給租客，最後文末附註「我繳的管理費也調漲喔」無量感恩，被網友嗆翻「一種劫《貧》濟《富》的感覺...」

原PO無奈地留言「這跟本是變相的要求中獎，不想參與也得要」，此文一出立刻湧入大批留言，不少人罵聲連連「一種劫《貧》濟《富》的感覺...」、「合約內嗎？如果說合約內應該不能隨便調房租吧」、「 叫房東賣了房子捐出去給慈濟啊！」。

還有網友譏諷，「跟房東說，我信基督教，最近教會也缺錢，房租每月我自動減1000元，當奉獻金，房東我會為妳多禱告的」、「我救助別人也麻煩妳救助我喔！目前我的存款還短缺15億元，所以可以降我房租嗎？尤其是管理費⋯⋯無量感恩」、「叫房東賣了房子捐出去給慈濟啊！」

崔媽媽基金會法律服務組組長曹筱筠表示，如果在租約內，除非房客同意，否則房東不能隨意漲租，以個案來看房東是事前詢問，房客如果不願意可以拒絕，但假使房客拒絕後、房東仍執意要漲租，建議雙方可以到區公所、消保處、地政局申請調解。

▲▼網友附上房東要漲租對話截圖（圖／網友張小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友附上房東要漲租對話截圖（圖／網友張小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字：租客房客租金慈濟善款收據

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