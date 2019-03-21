全台28萬空屋沒人買、猛蓋新房真相　專家揭露建商玩的小把戲

▲今年329檔期全台推案總銷5000億元，建商不甩市場有28萬空房賣不出去，仍看好後市猛推新建案。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃靖惠／綜合報導

六都地區仍有28萬間空房在網路待售，但建商似乎對房市仍信心滿滿，因為今年329檔期新建案總銷金額5000億元，年漲幅4成，建商不甩龐大的空屋量，仍狂推猛推新產品的原因，房產名家Sway揭露，「只要實登不透明，建商就可以作價，然後把存貨拿去找銀行貸高額款，錢就套出來了，房子有沒有賣一點也不重要。」

根據屋比比價平台統計，六都到今年3月18日止，仍有28萬間房屋在網路待售，而待售超過一年以上仍有9萬多間，佔六都住宅待售量三成以上。

再與今年329檔期的新建案量相比，可見去年九合一大選前，處於觀望階段的購屋族，陸續在今年第一季出籠，因而全台329推案量總銷金額破5000億元，年成長逾四成比例。

建商明知近30萬棟空房賣不出去，卻又埋頭狂蓋新房子，令不少網友質疑「難道發瘋了嗎」？但Sway卻認為，「只要實登不透明，建商就可以作價，然後把存貨拿去找銀行貸高額款，錢就套出來了，房子有沒有賣一點也不重要，甚至建商倒了也無妨，換個牌就可以繼續蓋。」

一般人大多認為建商賣掉房子才能賺錢，但Sway表示，除非壓得建商喘不過氣才會斷頭殺出，比如皇翔建設就願意斷頭殺出，寶佳也不愛留房子，留著以後也是得付高額維修費，所以會殺，半數以上的建商玩的是金流的遊戲，房子換錢比較重要，不是套牢。