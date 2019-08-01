大台中CP值最高！「聯悦聚」瞄準首購族打造書香藝術宅

▲台中清水「聯悦聚」擁有超百米長向建築、全景式雙排樹社區。（圖／聯悦建設提供，下同）



記者陳玉／台中報導

大台中CP值最高！台中清水「聯悦聚」擁有超百米長向建築、全景式雙排樹社區，打出「第一次買房就住最好」標語，以台中七期豪宅團隊、留美油畫大師柯適中、台中最大紀伊國屋書店等合作，瞄準首購族打造「海線第一、也是唯一」的典藏級首作，更提供琴房、畫室、獨立家教室及遊戲室等多項公設，打造隨處可及的藝術氣氛，讓孩子在文化滋養中成長，每戶更送超星級全配，吸引不少在地及外客前來搶購，目前銷售已破5成。

▲▼ 聯悦聚擁有台中最大紀伊國屋書店、用紅銅打造的金工藝大廳。



聯悦建設第一號作品「聯悦聚」座落於清水區四維路二段、民族路三段，佔地1544坪、總戶數390間，有兩房25至30坪、三房41至43坪、四房52至56坪等坪數可選擇；「最高規格的首購產品」，聯悦聚以首購族可入手的價格、以自己住的標準來要求細節，打造每一個家庭最想要的生活。

每戶都送超星級全配，包含廚房落地式大容量烘碗機、義大利微波烤箱、炊飯電器櫃；美式大坪數工作陽台附贈熱水洗滌槽、工作置物台及收納櫃規劃，及每間浴室都配備智慧型馬桶，主浴再享超級馬桶，打造質感生活。

▲▼「 聯悦聚」每戶都送超星級全配，包含廚房落地式大容量烘碗機、義大利微波烤箱等。



聯悦聚另也主打「聯悦聚的孩子不會變壞」，除有悅琴房提供電子鋼琴及多種琴具，更與日本知名紀伊國屋書店合作居宅，提供中英日語言圖書，透過精準眼光，把國際最新趨勢和出版動態帶進社區，推動具國際觀的全方位閱讀生活，帶孩子親近知識，共享美好閱讀時光。另有家教室空間、健身房、瑜伽室及木作滑梯的遊戲室等豐富公設。

走入大廳可見用紅銅打造的金工藝殿堂，立面層疊出瓦片大師工藝，廳內的百米藝術廊道更由留美國際油畫大師柯適中，獨家挑選繪製專屬社區的親筆創作，將藝術和生活融合，讓居住者能自然感受到藝術氛圍，看見日常俯拾之美。

「重新定義首購宅、建造自己最喜歡的房子。」聯悦聚用最好的團隊觀點和思維，為每一個細節用心把關，創造各種美好的可能。專為自住的國際精品首購宅，把最好的都聚在一起。