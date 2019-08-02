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坐擁科技廊帶門戶！　豐邑菁科城「輕豪宅+16年學境」鎖定首購族

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菁科城生活機能圖（圖／公關提供）

▲緊鄰台中三大園區的「豐邑菁科城」預計今年6月初開工，3年內完工，週週都吸引不少客人預約。（圖／資料照，以下同）
 

記者陳玉／台中報導

緊鄰台中三大園區的「豐邑菁科城」，除搶占科技走廊第一排，交通鄰近高鐵、雙國道、74快速道路，更坐擁大台中學區之最，10.24公頃內有完整16年學境；鎖定首購族推出24層新古典「輕豪宅」，主打3面書牆環繞的「全方面閱讀型社區」，以圖書館式的氛圍培養孩子從小閱讀的好習慣。是自住、投資及換屋的好選擇，預計今年6月初開工，3年內完工，週週都吸引不少客人預約。

菁科城生活機能圖（圖／公關提供）

▲建功重劃區空拍。

豐邑機構以構築高級住宅大樓奠下基礎，連續18年獲國家建築獎，累積「106座獎項、68座金質獎」等肯定，在全台各地均締造經典建築，如大台中地區的閱文心、中港觀邸、中港層峰等作品，擁有卓越口碑。

預定座落在台中市南屯區春安路、春安二街的「豐邑菁科城」，鄰近台中科學園區、台中工業區、文山工業區、精密機械新創園區，距離台中高鐵、74號快速道路、國道1號、國道3號，開車只要20分內就可抵達；基地位置就在春安國小第一排，「家門即校門」，還有嶺東國高中、嶺東科大，10.24公頃內擁有完整的16年完全學境，區內也保留綠地、公園、兒童遊樂園用地，坐擁科技、交通、機能及學境等地段優勢，是青年人成家首選。

菁科城生活機能圖（圖／公關提供）

菁科城生活機能圖（圖／公關提供）

菁科城生活機能圖（圖／公關提供）

「豐邑菁科城」佔地2580坪、總戶數536間，有2至3房、26至40坪的格局坪數可選擇，一坪開價從20至24萬不等，有林蔭水景藝術區、戶外遊憩區、閱讀交誼區、多功能教室、兒童遊戲室、健身房、影音KTV室等多項公設，其中也規劃「大型閱覽室」，比照圖書館式的藏書，以3面書牆環繞營造優質閱讀氣氛。

據悉，自3月初至今，已超過300組客人預約搶看，其中超過半數客源皆來自精密園區，也除有不少認為「租不如去買」的青年首購族來看屋外，更有看準此地段優勢「現在買、未來一定漲」的投資客準備下手，是自住、投資或換屋的好選擇；此案預計今年6月初開工，預計30個月到3年內會完工。

菁科城生活機能圖（圖／公關提供）

菁科城生活機能圖（圖／公關提供）

菁科城生活機能圖（圖／公關提供）

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關鍵字：台中豐邑菁科城台中房產

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