星巴克入駐「逢甲商圈」30天GG！黃金店面高額租金曝光　擺半年招租



記者鄒鎮宇／綜合報導

逢甲商圈處於市中心，周圍又有大學、夜市，租金再台中都屬於偏高的地段。日前國際知名連鎖咖啡星巴克便選黃金店面擴點，沒想到短短30天關店收攤；另外，逢甲最貴的店面租給國際運動大廠後，也在1年後收店，至此半年後都沒人續租，原因就是房東收的租金實在太高。

該黃金店舖雖然位於商圈的最末端，但旁邊就是福星停車場，只要遊客下車後必定會經過，即使沒有消費，創造的廣告效益也是非常大，但國際運動大場租下後，苦撐1年也在直接撤出，原來是無力承擔50萬元的月租。

▲▼逢甲商圈租金都高達6位數。（圖／東森新聞）



地產專家指出，逢甲商圈的店面租金都很高，最便宜的都要6位數，其中最貴的是逢甲路十字路口的運動用品店，租金高達80萬元，是台灣老闆將店面租給日本業者；另外，逢甲商圈附近雖然學生多，但消費能力不高，這才讓許多知名店家苦撐，皆在1年後成受不了虧損而收店止血。

連知名咖啡店星巴克日前都入駐逢甲商圈，但僅營運30天就收店，甚至有民眾開玩笑說，「是逢甲商圈最貴的飲料店」。專家表示，星巴克的消費偏高，讓學生平常無法接受。

逢甲商圈的優勢在於學生族群，業者的商品除了好吃、好喝、好用之外，價格也非常重要，倘若cp值不夠高，恐怕很快就會被市場機制汰除。