蘆洲豪宅驚見「吃人電梯」！5千萬房漏水如瀑布　一地震牆壁就裂開

▲蘆洲區公所外觀。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

新北市蘆洲一處豪宅傳出有「吃人電梯」，而且建商獲知還擺爛不理，讓住戶相當不滿揚言提告討公道。對此建商表示會負責修繕到好，電梯問題則已經移交管委會，不清楚管委會為什麼沒跟電梯公司續約。

根據《周刊王》報導，位在蘆洲中正路上，每坪單價58萬、總價至少3千萬的一處豪宅，有已經入住的住戶透露，大樓電梯時常故障，電梯門打開裡面竟然是「空的」，如果不小心踩空就會墜落梯井，就像「吃人電梯」一樣。

除了吃人電梯，還有住戶投宿消防安檢主機室根本就是沒裝潢過的素胚屋，形同虛設。住戶：「除了火災受信器，其他設備空空如也，受信器也一直閃爍，呈現異常狀況，我們根本沒人會操作這台機器，建商也不派人來教管委會。」

另外，住戶指稱該建案還有嚴重漏水問題，地下室水塔的水泥牆爆裂，儲備用水大量從裂痕中噴出，建商得知後只用補縫劑補強，卻不管主體結構。還有住戶指稱房子每天漏水，就像小型瀑布一樣，牆壁上都有壁癌，油漆剝落就像老房子，根本就看不出是豪宅。甚至還有住戶透露，牆壁遇到一個小地震就裂開，懷疑抗震功能有問題。

針對住戶指控，建商工班主任表示會負責修繕到好，至於消防安檢每年都有通過，不可能不合法。至於電梯修繕問題，之前在管委會就已經說明，電梯保養修繕契約已經移交管委會，不知道為何管委會沒有與電梯公司續約。建商強調，不管住戶有任何爭議，公司都非常願意與他們協調與改善。