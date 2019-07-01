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廟公退休連神明都賣？　宜蘭禪寺一間要賣6000萬

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▲▼網路房屋交易平台待售一筆廟宇農舍。（圖／翻攝自yes319房屋市集網）

▲網路房屋交易平台待售一筆廟宇農舍。（圖／翻攝自yes319房屋市集網）

記者張菱育／綜合報導

「出售中城路廟宇農舍」，網路房屋交易平台上出現一筆宜蘭的待售農舍物件，該物件還包含一棟廟宇、透天厝，開價6000萬元，業者透露，該地主是該廟的廟公，因為想退休，所以一併出脫該土地及廟宇。

房仲業者在《yes319房屋市集》上刊登一筆農舍物件，位於宜蘭縣冬山鄉中城路上，總開價6000萬元，每坪單價56.41萬元，總登記坪數共106.36坪、土地坪數共631.88坪，據查，此廟為「絡迦山觀覺禪寺」，為供奉舍利而建。

房仲業者表示，該土地用途為農舍，總價包含土地、廟宇以及一棟透天厝，原地主是該廟的廟公，應該是因想要退休，因此出脫該土地以及建物，該廟已經在當地20年左右，「不太可能被拆除」。

但是中信房屋行銷企劃部副理江龍名指出，在農舍上面興建廟宇，原則上是違法的，若遭到他人檢舉或是政府查核，就有可能面臨拆除的命運，此外，若要將農舍改為民宿，必須符合《民宿管理辦法》，包括位於特定地區、經營規模等。

依「非都市土地變更編定執行要點」規定，必須經由變更為特定目的事業用地的程序才得以作為宗教建築使用，亦即非都市土地其使用分區包括特定農業區、一般農業區、鄉村區、工業區、森林區、山地保育區、風景區等，都應變更編定為特定目的事業用地供宗教建築使用。

關鍵字：宜蘭冬山鄉廟宇農舍透天厝廟公

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