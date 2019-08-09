買房7年像住新家！兒玩具丟滿地也OK　媽曝收納關鍵：睡前這事很重要

▲ 蘿伊4年前開通IG帳號，分享整理家務的心得及許多小撇步。（圖／翻攝自IG@myhomestyle89）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲新南威爾士省一名媽媽對室內設計相當感興趣，在受到他人啟發後，她也把自己整理家務的心得分享在IG。她提到，其實關鍵就在每晚睡前「物歸原處」的動作，加上各種東西分門別類放好，搭配堅持落實「家務時間表」的任務，就能在隔天起床時有個乾淨整齊的家。

澳洲新聞網6月報導，現年29歲的舞蹈老師蘿伊（Kate Rowe）和老公7年前買房住進新屋，如今2人育有一名兒子。儘管孩子出生，每周工作4天的她仍把家裡打理地相當整潔，讓她身邊的朋友們相當驚訝。

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蘿伊透露，她每天大約花2至4個小時打掃整理家裡，並倚賴「家務時間表」的幫忙，讓她知道什麼時間該做什麼事，並於每天睡前把物品全都物歸原處。

「有時候，我會把疊好的放在桌上，5歲大的兒子奧利（Ollie）也會把玩具到處丟，但家裡大多數時間的狀態，就像IG照片一樣整齊」，蘿伊坦言，只要有個好的整理方式，養育孩子其實並不會造成太大影響，「關鍵是確保每樣東西都有自己的位置。」

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舉例來說，蘿伊把孩子們的玩具用盒子分類擺放，區分為積木、樂高、火車軌道等，帶孩子玩完玩具後，只要全部在塞回原本的盒子，就能一併收好。

談及廚房整理，蘿伊認為，雜亂無章的擺放會導致食物浪費，尤其是冰箱、食物儲藏室等，「重點就在把東西放在顯眼處，避免食物變質」，善用盒子等收納器具，重視實用性，就能在不花費大把鈔票的情況下有個漂亮的家。

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