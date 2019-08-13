全英最貴後院！倫敦停車場7800萬求售　將建千萬採光豪宅

▲ 這塊地以200萬英鎊的價格求售，與知名米其林餐廳相鄰。（圖／翻攝自房仲網Savills）

記者詹雅婷／綜合報導

英國倫敦西區諾丁丘（Notting Hill）一塊停車場用地正以200萬英鎊（約新台幣7800萬元）的價格求售，未來將規劃為4層樓的豪華別墅，內有5間臥房、健身房、室內泳池及2層地下室。外媒推測，別墅建成後的總價值可能衝破1000萬英鎊，現正以「英國最貴後院」來形容這塊地。

每日郵報報導，這塊地的面積約有60坪，目前被當作停車場使用，位置就在肯辛頓切爾西皇家自治市（Royal Borough of Kensington and Chelsea，簡稱RBKC），藏身在其他建物群後方，唯一的出入通道是條圓拱狹長寬走道。值得一提的是，此地未來將建為豪華別墅，且已成功拿到建案規劃許可。

▲ 唯一的出入通道是條圓拱狹長寬走道。（圖／翻攝自房仲網Savills）

根據房仲業者的說法，一樓設有入口大廳、廚房、客廳、餐廳、衣帽間及戶外停車空間，二樓則是休息室與陽台，地下一樓則有3間臥室、浴室、雜貨間，地下二樓有臥房、室內泳池、健身房及客房等。

電腦模擬合成圖顯示，全棟建築以白色作為基底，強調採光，許多地方採用玻璃牆面延伸空間感，陽光也能一路照射進地下二樓。

▼ 未來這棟豪華別墅價格上看1000萬英鎊。圖為一樓的電腦模擬合成圖。（圖／翻攝自房仲網Savills）

▼ 地下二樓有臥房、室內泳池等。（圖／翻攝自房仲網Savills）