房價暴跌機率零！美國置產「這城市最穩」　25年漲幅268％

▲ 美國科羅拉多州丹佛（Denver）市景。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

跨海到美國置產是許多投資客的熱門選項之一。根據個人理財網站SmartAsset研究統計，科羅拉多州大城丹佛北郊城市圓石市（Boulder）已連續5年名列全美最佳房屋市場，關鍵正是房價大幅下跌的機率為0%，且自1994年來，房價漲幅達268%。

據財經新聞網站MarketWatch今年的報導，2019年全美最佳房屋市場排行榜前十名的名次，與去年相比並無明顯落差，強調「穩定房地產市場需要長年持續表現」，所以幾個特定城市年年上榜的狀況並不令人意外。

放眼今年排行榜的前10名，科羅拉多州一舉拿下3個城市，包括拿下冠軍寶座的圓石市、名列第4的柯林斯堡（Fort Collins）及第8名的丹佛（Denver）；同樣在前10名拿下3個席次的德州表現也相當亮眼，分別是第2名的西部小城密得蘭（Midland）、位居老三奧斯汀（Austin）及名列第9的休士頓（Houston）。

值得一提的是，去年第13名的加州舊金山（San Francisco）今年擠進第6名；同樣位在加州的聖荷西（San Jose）也很爭氣，一舉自去年的15名闖到今年的第6名。

只不過，報導也指出，新上榜的舊金山、聖荷西因潛在買屋族仍因高住房成本選擇觀望、當地房市銷售低迷等因素，房價下跌5%的機率近乎20%，不久的將來可能出現更大一波的房價下跌潮。

報導指出，這項研究是針對聯邦住宅管理局（FHA）過去25年全美358個大都會區的房屋價值數據來分析，並依據「整體房價漲幅」、「屋主購屋後10年內價格下滑超過5%的機率」2大因素來做排名。

2019年全美最佳房屋市場排行榜

1. 科羅拉多州圓石市（Boulder）

2. 德州密得蘭（Midland）

3. 德州奧斯汀（Austin）

4. 科羅拉多州柯林斯堡（Fort Collins）

5. 北達科塔州俾斯麥（Bismarck）

6. 加州舊金山（San Francisco）

6. 加州聖荷西（San Jose）

8. 科羅拉多州丹佛（Denver）

9. 德州休士頓（Houston）

10.懷俄明州夏安（Cheyenne）