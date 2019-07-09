國城總裁被爆「霸占頂樓」蓋百坪違建　管委會轟：市府都沒處置

記者洪靖宜、林姸君／高雄報導

國城集團總裁洪平森被住戶投訴在住處大樓頂樓蓋百坪違建，影響住戶飲水、逃生安全，經管委會多次發文、檢舉都沒有改善。對此六號綠洲管委會主委陳臣乾表示，5月底已經向市長李四川陳情，對方也承諾「會給答覆」，沒想到等到現在都沒有任何處置。

據悉，國城集團洪平森相當認同高雄市長韓國瑜「貨出，人進來，高雄發大財」理念。韓國瑜3月兌現選前政見，透過推棟公辦都更，由國城建設投資30億元蓋捷運青年宅，沒想到才風光簽約沒多久，就爆出違建風波。

▲二道隔間牆阻塞六、七梯平台與通道連繫。（圖／管委會提供）



《ETtoday新聞雲》記者致電主委陳臣乾，他表示，洪平森入住後就私設違建物，違法占用公共區域瞭望台及周圍屋頂避難平台，違反其設置目的、使用方法，甚至私設門禁杜絕管委會、維修人員進入瞭望台旁的水塔內鑄鐵管路更新工程，導致工程無法順利施工，危害社區多數住戶飲用水安全。

陳臣乾指出，水塔水管已近30年，鏽蝕嚴重，如不速速淘汰，將導致社區大多數住戶嚴重的飲用水安全。另外，瞭望台周圍應該是可以互相連通的屋頂避難平台，但現場卻增建了2道隔牆阻斷連通；瞭望台東側和西側樓梯間各有門扇通達北側屋頂避難平台，東側樓梯間的門實際上已經封閉無法直接通達，若從西側則必須經過兩道門，但第二道門被洪平森經常鎖住，導致樓下住戶若沒經過他同意，就不能進入。

▲維修水管位置圖（雨遮兩側）。



陳臣乾砲轟，「通道是為避難、逃生所用，都封死了，如果發生火警等緊急事件，要大家去哪裡？」他無奈表示，管委會先後從2018年5月7日、8月1日以及8月10日函請市府主管機關急速依法處理，但對方皆消極沒有作為，「請問市長、工務局長，這些違建遲遲不能拆除，不免讓人懷疑建管單位與建商間是否另有隱情，難道不應該儘快拆除釋疑嗎？日後如經查出其間有何弊端，恐怕難逃責任的追究。」

▲水塔內銹蝕水管。



▲通往瞭望台被牆及鐵門上鎖阻絕。



對此洪平森回應，依高雄市建築物免變更使用執照辦法第5條之1規定，建築物原設置之屋頂避難平臺非屬建築技術規則建築設計施工編第99條規定應設置者，變更為屋頂平臺免變更使用變更執照，本大樓原設置之屋頂避難平台非屬建築技術規則建築設計施工編第99條規定應設置者，得直接變更為屋頂平臺，並且免變更使用執照。

洪平森表示，本大樓原設置之屋頂避難平台依法直接變更為屋頂平台，且不需設置屋頂避難平台，另依法僅屬於既存違建，僅須拍照列管不需拆除。

不過記者致電給違建處理大隊蔡副大隊長，對方指出這個鐵皮屋在這個屋頂已經2、30年了，是最近接獲民眾檢舉，所以6月就有派員去現場評估、查看，也認定是違建，但因為地點是在20幾樓，執行上會有難度，等安全性等方面評估好，就會開始執行拆除作業。

而稍早韓國瑜得知此事則回應，「我們照既定的程序，如果有違法的話，會依法處理。」

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