台中人特愛好市多！G0站旁建案「1坪炒到30萬」　他驚：這算什麼優點？

▲台中好市多一店生意興隆，2017年單店營收近百億元。（圖／翻攝自google map）

記者黃君瀚／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）以9.75億元標下台中市綠線捷運機廠（G0站）旁特定商業區，設定地上權50年，預計在敦富東街斥資35億元興建台中二店，賣場面積將突破4000坪，不少建商看好前景，卻也讓不少在地人困惑，不解為什麼中部人這麼偏愛好市多，該區房價甚至炒到1坪逼近30萬元。

台中網友在PTT發文，提到今（2019）年底台中好市多二店G0那邊要開挖了，不過他根據自身經驗，認為好市多的消費模式、產品都有點「粗」，質感上和數量上都是。加上台灣現在小家庭變多，甚至2房成為主流，房價貴到一般人想哭，頂多塞個4人小家庭，「好市多賣的食物或日用品數量一般小家庭根本吃不完就過期了，不然就是硬吃完，久了變美國胖子。」

經過這一輪分析，他始終不明白為什麼好市多在台中吸引力如此巨大，二店成功帶動周邊房價大漲，「讓G0炒到一坪30（萬元）是用什麼樣的力量呢？」他說，如果是一個ATT在烏日，炒到烏日房價30萬元可能還比較會買單，畢竟百貨公司就是地價保證，但好市多不是。

▲好市多賣場內提供大份量、多元的美式商品。（圖／記者張一中攝）

這篇文章網友議論紛紛，一派人對好市多很無感，「我也不是很懂住在Costco旁邊為什麼算優點」、「好市多附近的生活機能真的還不夠好」、「住在好市多旁邊也不可能走路去好市多買東西」、「好市多附近只會塞車而已，也不可能每天都去消費」、「小家庭反而去愛買家樂福比較方便」、「我就住在台中好市多（一店）附近，覺得假日根本災難。」

不過也有另一派人分析好市多的優勢，「小家庭買些牛奶、雞牛肉、酒還是不錯啊」、「我就是因為Costco才買在附近的」、「小家庭住在距離開車10分鐘內很方便，尿布、奶粉、牛奶、衛生紙衛生棉、零食都有」、「住得近的話你關門前再去買就好了，不用跟人家塞。」