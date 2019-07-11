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張淑晶化名「租屋Jackie」重出江湖！海坑租客上萬押金　警方回應了

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▲▼張淑晶,租屋Jackie。（圖／翻攝自東森新聞）

▲惡房東張淑晶疑似化名租屋Jackie重出江湖。（圖／翻攝自東森新聞，以下同）

社會中心／綜合報導

新北市知名的惡房東張淑晶日前因誣告多名房客，被檢方提起公訴。不過，日前有想在新莊租屋的租客投訴，張淑晶疑似化名成「租屋Jakie」重出江湖，在租屋網上坑殺房客，不但屋況與介紹的「完全不同」，還不能搬入，繳納的1萬4千元押金也無法領回。對此，張淑晶「快閃不回應」；警方則表示「未接獲報案」。

一名阮姓租客投訴稱，她在租屋網上詢問租房資訊時，碰上一名「主動加Line聯繫」的房東「租屋Jakie」，她與「租屋Jakie」討論過屋況、租金等細節後，決定承租。不過，「租屋Jakie」卻遲遲沒有現身，且向阮姓租客聲稱「原先刊登的房間房客快要搬走了，可以先租另一間，等房客搬了，就能住進去」。

阮姓租客不疑有他，立刻付了1萬4千元的押金給「租屋Jakie」，到場後卻發現，公寓並非「租屋Jakie」所說的，只出租給女性。此外，阮姓租客還發現，原來這個從未露面的「租屋Jakie」，就是惡房東張淑晶。

▼阮姓租客發現屋況不同後，要求退還押金卻被拒絕，只能採取法律途徑。

▲▼張淑晶,租屋Jackie。（圖／翻攝自東森新聞）

阮姓租客立刻向張淑晶討要租金，不過遭到拒絕，無奈之下只能採取法律途徑。張淑晶除了坑殺租客外，附近住戶還表示，張曾冒用他們家的地址張貼租屋訊息，害他們受到調查，「上次我才被人家調查，我的房子租人家，根本就沒有！」

對於這次坑殺租客的案件，張淑晶則沒有進行回應。警方也指出，目前仍未接獲報案。另外，這棟「坑人公寓」的房東說明，張淑晶就是公寓的最大股東，花了這麼多錢進行裝潢、打理，怎麼可能只貪租客1、2萬元的押金，大部分都是房客臨時退租，押金才會被扣下。

據了解，這棟「坑人公寓」曾在105年因「違建、加蓋」被檢舉，讓拆除大隊前來進行拆遷。此外，新北市政府表示，張淑晶近期又再次受到檢舉，相關單位預計16日會到場會勘。

關鍵字：張淑晶租屋Jackie惡房東租屋陷阱坑殺房客

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