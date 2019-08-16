4年靠短租進帳千萬！他出租臥室爽賺「買房加碼撈」：沒想過這能當正職

▲ 入住民宿是許多遊客青睞的選項。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

許多人外出旅遊住宿的首選並非當地飯店，而是傾向入住溫馨感濃厚的當地民宿。看中短期出租的商機，美國夏威夷一名資訊業顧問先是把空房出租後，接著更買下另套公寓出租，短短4年的包租公生活，讓他輕鬆賺了36萬美元（約新台幣1140萬元）。

美媒CNBC報導，現年40歲的麥丹尼（Aaron MacDaniel）利用的租房平台正是2008年崛起的Airbnb公司，但他與另一半起初的想法，僅僅是想拿額外的收入償還貸款。據了解，當時2013年剛開始出租空房的收入，每月約1500美元（約新台幣4萬7600元）不等。

事實上，麥丹尼當初是資訊業的簽約員工，年收入達6位數，但在2014年合約到期後，他決定買下同一棟大樓的另套公寓，專門用來出租。此後，短租的生意收入逐年增長，自2014年的近3.9萬美元升至2015年的6.3萬美元。

▲ 麥丹尼當初是資訊業的合約員工，年收入達6位數。

為了賺更多錢，麥丹尼夫婦搬出原本住處，在附近租屋，並把兩套公寓雙雙放上網站提供他人短租。而這也讓他的出租收入持續增加，2016年賺進12.4萬美元，2017年則有近13.8萬美元的收入。

麥丹尼坦言，當初的想法很簡單，其實只是想多多利用家裡多餘空間，也想和來自世界各地的人交流，出發點絕對不是單純的做生意，「老實說，我當時根本不知道這能變成全職的工作。」

只不過，在公寓大樓理事會明文禁止Airbnb出租行為後，他也揮別包租公的生活，成立自己的網路公司，協助其他出租屋主管理公寓，提供預訂請求、客戶諮詢及安排清潔服務等項目，且公司業務已拓展至海外，範圍涵蓋美國、英國、澳洲、紐西蘭及南非。