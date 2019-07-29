員林工作！他想定居台中「打算通勤」求地點　網一看預算：直上八期沒問題

▲原PO想要台中、員林通勤，希望網友建議居住地點。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

許多人出社會後，不一定會在家鄉工作，如果是居住在外縣市，選擇的居住地點就很重要了。一名網友在PTT表示，因為職務調動，他預計之後會在員林車站附近工作，但考量之下，希望未來能在台中定居，但因為對台中不熟，便開出條件請益「台中員林通勤，居住地點請建議」。

這位網友在PTT的home-sale板上表示，「因職務調動，之後預計在員林車站附近工作，各方考量下，私心希望未來在台中定居」，原PO說他對於台中各區不大熟悉，希望網友推薦他居住地點或建案。

原PO接著曝光期望條件，「通勤可搭火車或是自行開車（<40 mins），預算可能約2000萬，至少三房平車，偏好大眾運輸及公園。」看到貼文後，馬上有網友推薦，「找74沿線的，或是看台鐵通勤車站周邊的，搭火車通勤很方便」、「烏日高鐵特區吧！交通符合你的需求，要到台中市區也很近。」

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▲原PO打算通勤上下班。（示意圖／pixabay）

不少人看到原PO預算後，紛紛留言，「這條件可以看豐樂公園附近，環境好、捷運坐一站到大慶轉台鐵，又有秀泰、costco，另外別買74環外的，將來真的崩一定先從那邊開始」、「2000萬可直上八期，各方面條件都很優，另一個選擇是單元二三，上74也很快，該區有不少不錯的建商蓋低建蔽率的大樓 不過機能還沒完全起來。」

還有網友說，「2000萬很好買啊！建議買台中車站附近，南區東區均可，自強號去員林只要2站，如果開車的話，那參考上面推文建議即可，74交流道附近」、「我很懷疑有2000萬會搭台鐵的可能性，基本上有這預算應該都有開車，如果又有考慮台中直接找74或五權西交流道，附近絕對屌打搭捷運、搭台鐵等車轉車人擠人。」

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