加州400萬房屋受斷層威脅　總價值約3500億...僅20%屋主保地震險

▲加州若發生規模8以上地震恐損失3500億元。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州上月初發生多起強震，當地居民開始意識到，地震會對房屋造成巨大破壞。根據房產統計公司「CoreLogic」數據指出，若是聖安地列斯斷層（San Andreas Fault）沿線發生規模8以上地震的話，加州會有400萬戶的房屋受損，換算總值超過3500億美元。

聖安地列斯斷層穿越加州舊金山海灣地區，以及洛杉磯等人口稠密區。加州在今年7月4日、5日分別發生規模7.1與6.4的強震，導致街道斷裂、瓦斯外洩，各地災情頻傳。加州理工學院的地震學家瓊尼斯（Lucy Jones）更直言，目前加州「超級大地震每年發生的機率為2%」，加州人應該要隨時做好準備。

▲加州位在斷層帶上，大小地震不斷。（圖／翻攝自推特victory2020）



根據CoreLogic的數據模型顯示，若是聖安地列斯斷層北部發生規模8.3的地震，整個北加州受損的房屋數量會在160萬戶至350萬戶不等，若是地震發生在南加州，受損房屋數將會達到230萬至350萬戶。

不過，根據加州保險局數據指出，加購地震險的加州屋主不到20%，主因是保費過於高昂。以洛杉磯東部的住宅為例，保險公司會依照房屋興建年份、建材，以及位置是否靠近斷層判定保費金額，通常一層樓的房屋保費約在每年700至800美元，讓屋主認為並無必要。