美國租賃市場引外資注意　近5年持有量增近6600億...二線城市最受歡迎

▲外資熱衷美國房屋租賃市場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

世邦魏理仕顧問公司（CBRE）最近調查數據指出，外國投資客證大舉進入美國租賃房地產市場，光是2019年第一季在辦公、工業與零售地的淨租賃資產投資額就達到19億美元（約台幣597億元），年成長率達6.6%。其中紐約、舊金山、波士頓、達拉斯與洛杉磯獲得最多的外資。

2019年第一季度國際投資客在房產租賃投資市場中，所佔比例為15.1%，超過去年同期的12.9%。過去四年，全球的租賃投資額每年平均皆超過80億美元，而2011年至2014年的投資額都有達到30億美元。

外國投資客對於美國租賃投資的興趣非常高，自2014年開始，外資的持有量增加近210億美元（約台幣6600億元），這進一步證明，這些國際間的投資者，會由先考慮房屋租賃投資的風險調整資本回報率（RAROC），未來這塊市場也會繼續成長。

資本市場淨租賃物業（Net Lease Properties for Capital Markets）副主席派克（Will Pike）指出，規避風險是進入這個市場的關鍵，預計未來投資者會更關注第二、第三開發市場的投資機會，「紐約、華盛頓特區和芝加哥等大城雖然在去年的投資增額最大，但鳳凰城、西雅圖、巴爾的摩、亞特蘭大的增長幅度最是最高。」

