想賣房移居台東！台北男問「有成功案例嗎？」　釣出前輩回應了

▲原PO想將台北的房子賣掉，搬到台東生活。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／綜合報導

在都市叢林中生活久了，許多人都會嚮往鄉下樸實的生活。一名男網友表示，他認為鄉下生活中就是比較舒服的，打算將台北的房子賣掉，搬到台東居住，但又擔心創業後會收支不平衡，便想求助網友，「有移民成功案例可以分享嗎？」

該名男網友在論壇「mobile01」發文表示，他在台北打拼許久，也購買了屬於自己的房子，但隨著年紀增長，漸漸覺得雖然台北生活便利，但沒有鄉下來得舒適，這才打算將2000多萬元的房子賣掉，去台東市買3、400萬元的透天居住。

他說，他打算將透天裝潢，多的房間還可以當作民宿收人頭費，也可以在市區開超商或做小生意賺錢，只要月收在2萬5000元左右就可以過活，「不曉得有移民成功案例可以分享嗎？」

網友看完紛紛留言，「我想要一間台北的房子都沒有…竟然有人想賣了」、「台東市區內透天一般落在600至900萬喔」、「懷著開民宿夢的人真的很多，但是撐不下去的也很多」。

也有人提出建議，「要開便利商店…據我這幾年看下來，不太容易喔」、「生活了幾年下來,總算還能活下去，沒有想像中的難，生活空間變大了，對金錢的需求變小了」、「住的習慣的當然沒問題，在乎醫療水準的人就不適合了」、「真的要來台東就早點行動吧，不住市區的話其實房價很便宜的」。