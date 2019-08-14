杜拜房市「供過於求」...房價狂跌創10年新低　棕櫚島成交價下跌14%

▲杜拜房價創10年新低。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

根據美國房地產公司Cavendish Maxwell調查數據指出，阿拉伯聯合大公國（UAE）最大城市杜拜（Dubai）的房價，已經跌至11年來新低，單戶住宅平均價格下跌24%，大概只要花49萬5500美元（約台幣1500萬元）即可購入一間房，這是過去10年全球經濟衰退以來最大的跌幅，也是2015年油價暴跌以來的最低價格。

杜拜市區的普通住宅多半以透天別墅為主，根據數據指出，目前的成交價格處於10年來最低，光是單戶別墅、公寓6月份的成交價，就比去年同期下跌15%。儘管在800萬名在杜拜工作的外籍人士，大幅推動了杜拜的整體經濟，但不斷興建的高樓別墅，也讓房屋供應量過剩，導致十多年以來，杜拜的房價都未能有所成長，尤其是豪宅林立的大型重劃區受到最大衝擊。

包含Arabian Ranches、Emirates Living、Discovery Garden與Dubai Silicon Oasis在內的知名豪宅社區，其成交價跌幅平均達16%，就連以高級住宅、飯店、高檔餐廳聞名的人工島朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah），過去一年的房屋成交價也下跌了14%。

知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）指出，杜拜房市最大的問題就是供過於求，建議投資人現在並非買進的好時機。標普全球信評公司（S&P Global Ratings）更形容當地房市「長期走下坡」，由於政府刺激經濟的措施不足，這樣的跌勢還會持續至少一年。