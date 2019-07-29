日式風室內設計竄出頭　暖木冷竹「多功能收納」滿足全人類需求

▲日式建築成為歷久不衰的設計典範。（圖／翻攝自kirin-archi.com下同）

國際中心／綜合報導

在購屋族的計畫裡，買屋完就面臨設計、裝潢的階段，每一個人都有喜愛的設計風格，但「日本設計」往往都會特別受到關注。然而就有外媒評論，日本的室內設計之所以受到歡迎，主要原因就在於「收納」才是真正普羅大眾的最需求。

日本設計的房屋、室內設計之所有歷久不衰，最主要的原因在於「資源的利用」，北歐人喜歡設計生活組成的部分、美國人設計以賺錢為目的，但日本人的設計則是為了「生存」，因為日本是一個島國，自然資源貧乏的情況下，設計就可能攸關到個人、生活乃至於國家。

▲簡約重功能成為日本設計最主要的風格。

在日本的設計風格中，一是屬於簡約的風格，另外一則是「傳統模板」如榻榻米。對於日本人而言，居住環境不大的情況下，養成喜歡小型、標準化、多功能的產品，重點是「多功能」的設計正剛好是人類生活真正所需要的。從層板的隙縫，日本的人的設計觀念中，就是物盡其用、空間就是要拿來發揮到最大效益。

日本設計大師福田繁雄提過「設計中不可以有任何的多餘」，由此刻件就是美學與實用的最大結合。若是太執著於金錢，那就會讓設計看起來沒有生氣、設計感。在日本設計文化中，大多喜愛用竹子、木頭，反而讓室內空間看起來暖和、放鬆。而其中就連人數使用也都納入考量，進而出現乾濕分離（四式分離）的衛浴設備。