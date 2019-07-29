「年薪百萬」算高薪？網嘆只是低標平民　買房都要存12年

▲年薪百萬以往被視為高薪，但是看到買不起的房，感嘆年薪百萬只算低標平民。（圖／記者季相儒攝）



記者林彥臣／綜合報導

許多人把「年薪百萬」視為高薪的代名詞，但是在這個萬物皆漲的年代，許多人常常覺得錢不夠花，「年薪百萬」是否還算得上是高薪的價值也漸漸受到質疑，就有網友在PTT女生板（WomenTalk）上PO文詢問，「有人覺得年薪百萬就很好了嗎？」引發網友的熱議。

網友發文指出，不討論靠爸 單純討論年薪，幾個讀機械土木化工的朋友，常常抱怨薪水被科技業屌打，在深入追問之後發現，以上這些科系，混個幾年後還是可以穩定破百，可能100萬出頭，但很難到達200萬，之前看過什麼主計處的新聞，年薪破百在台灣的受薪階級中，至少贏過85%的人了吧，「只有我覺得年薪百萬已經很好了嗎？這樣想會不會很魯啊？」

▲年薪百萬已經領先台灣85%受薪階級，但是還是追不上房價。（圖／記者賴亭羽攝）



其他網友在推文中表示，「在北部買房不夠，但在其他地區很好了吧？」、「現在100只能算平民而已」、「穩定200沒那麼容易啊，同學裡只有醫生最穩，科技金融的都會擔心四五十歲時被砍」、「還在唸書的時候，覺得年收百萬就是高收入的代名詞；出社會後才發現這樣只是低標」、「北部100真心覺得不夠」、「破萬但沒房還是慘，因為房子貴」。

▲網友分析年薪百萬即使是新竹的房市，都要存錢12年才買得起。（圖／記者陳韋帆攝）



還網友分析，新竹比較靠近市區的郊區一戶新式住宅區的公寓600萬+裝潢，和傢俱算700萬，年薪扣稅扣勞健保後100萬每年存60萬，要12年左右才買得起，一年40萬養自己還過得不錯，可是多養一個人和一個嬰兒就不是很夠了。

不過也有人認為，台灣的房子是奢侈品，就像法拉利，不認為人人都需要為了買不起法拉利而哀怨。扣除這個，其實中位數就過的不錯，百萬則是能過得很好。