買房只要31元！瑞士山城「石頭屋」出售中　還能遠眺絕美湖景

▲瑞士小山城出售破舊石頭屋，只要台幣31元。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

只要31塊台幣的房子去哪裡找？瑞士義大利語區堤奇諾州（Ticino）有一處小山城，風景優美又寧靜，但由於地處偏遠，居民逐漸外流，山上許多房子也被遺棄了，現在當地政府為了振興村莊，祭出用1塊瑞士法郎（約台幣31元）就能買房的方案，希望吸引更多居民。



小村落莫提西嘉（Monti Sciaga）位在山坡上，周圍種滿了高山植物，山腳下就是瑞士與義大利邊界上的馬焦雷湖（Lake Maggiore），因此山上許多地方都可以遠眺美麗清幽的湖景，距離義大利的旅遊勝地科莫湖（Lake Como）或是時尚之都米蘭也不遠，但因為位在山中，居民稀少，許多屋子也都被遺棄，逐漸成為廢墟。

▲在山上可以看到馬焦雷湖美景。（圖／pixabay）

`為了復興這個山城，當地政府提出新方案，只要用1塊瑞士法郎（約台幣31元），就能買下莫提西嘉的特色石頭屋「rustici」，但是也有附帶條件，買家必須保證會將石頭屋全面翻修，才會批准購買。事實上許多房子都年久失修，真的要住進去勢必要整頓一番，但當地政府表示，至少會確保每間石頭屋內都有自來水管線。

近期歐洲有許多偏遠地方都推出類似的方案，以低廉的價格吸引買家居住，讓小鎮不至於淪為空城。希臘的安迪基西拉島（Antikythira ）原先居住人口僅有24人，當地議會希望增加到300人，祭出優惠方案，每月提供450英鎊（約1.7萬）、免費住房和食物。

除此之外，當地政府還會提供工作，包含漁夫、農夫、建築師或烘焙師等等，希望吸引到年輕家庭。