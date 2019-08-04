薪水50K！他列北漂天龍國開銷對照線　生活費15000「跟狗差不多」網淚推

▲台北居大不易，主流房價處於1000至2000萬元區間。（圖／記者季相儒攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣首善之都台北是不少年輕人築夢的城市，便利的環境、工作機會與未來性令人難以抗拒。日前就有南部網友好奇，有朋友介紹北部的工作，月薪約5萬元，另外工作完成之後還可以正大光明接案子賺外快，那麼這樣的收入水準適合嗎，「實際上的生活品質如何？可以存到錢嗎？」

這篇文章在PTT上引起不小的討論，就有北部網友以過來人身分給了中肯的建議，他列了一個簡單的「天龍國基本開銷對照表」，讓北漂的中南部年輕人加以對照，估算一下吃、住、交通、生活和娛樂相加得花多少錢，再來評估值不值得作客異鄉。

以下為網友列出的對照表：

一個月基本開銷＜15000元 → 活的跟狗差不多。



一個月基本開銷＜20000元 → 勉強當個人。



一個月基本開銷＜30000元 → 基本的娛樂消費，看電影、吃大餐。



一個月基本開銷＜40000元 → 1年出國1、2次，常常吃餐館。

▲中南部年輕人北漂前務必思考清楚，評估想過怎麼樣的生活。（圖／記者林敬旻攝）

男網友說，外地人來台北一定要先確認個人欲望到哪，多數人平均1個月的基本開銷大概是在3萬元左右，「除非你把自己不當人看」。若以文中月薪50K來計算，加上獎金、年終和賺外快收入，那麼北漂應該不會太差，「估計存30個月可以存到第一桶金」。

文章貼上網，不少居住在台北的北漂客直呼中肯，「吃6000、房租8000、交通1000，這樣就15K惹」、「房租8000還是那種超級鳥籠，或者鳥不生蛋的地方」、「吃6000其實也蠻慘的」、「我現在只是隻狗」、「這篇蠻準的」、「至少要吃1萬吧」。