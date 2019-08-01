八年級生該買房？他提「頭期款關鍵」曝：每年多賺12萬　網戰翻

▲原PO認為，年輕人應該將錢拿去投資，不用買房。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／綜合報導

年輕人該不該買房一直都是討論的重點，一名男網友認為，與其存頭期款租房子，不如將這些錢拿去投資，每年都可以獲利至少12萬元，「總之現在房價所得比太高情況其實年輕人可以逆向操作」。沒想到，該文竟引起網友兩方論戰。

該名網友在論壇「mobile01」發文表示，年薪70萬的他存款120萬元，主要租屋新北市板橋、通勤台北市內湖上班，房子每個月的租金就要1萬元，但他之前看了板橋的房價約700萬元，光是頭期款就要準備200萬元。

原PO說，倘若他將200萬元分散投資銀行的股票做定存，以每年殖利率5至7%便可以獲利12萬元，直接扣掉房租成本；反之，他購買房子的話，剩下的500萬元貸款光利息每個月都要7350元，「總之現在房價所得比太高情況，其實年輕人可以逆向操作，學學我的方式」；另外，他也說，房東必須要承擔房價下降的風險，銀行股基本上除了倒閉，不會有太大的變動，

網友看完紛紛留言，「如果沒結婚根本不會想去買房就是了」、「這個問題沒對錯，有人說租一輩子都行，有人覺得不行，見仁見智」、「而且租房的好處就是出問題，可以拍拍屁股走人」、「還年輕，精打細算是合理的」。

「有自己的房子，爽度不同」，也有網友不認同原PO的說法，「因為你都買金融股，就是餓不死，但也發不了財」、「金融股最近也要小心喔」、「會說這種話的人就是沒有意識到房子也是資產的一種」。