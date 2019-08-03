居住品質↑！他問為何「舊公寓裝小型電梯」案例少　網點出關鍵

▲原PO好奇問，為何舊公寓裝小型電梯的案例很少。（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

一名網友在PTT好奇問「舊公寓裝上小型電梯的案例為何這麼少？」文中指出，他指的不是政府的舊公寓補助裝設計畫，而是住戶自己增設新型的小型電梯，查了一些新型的電梯技術，發現都有體積小、裝設快速、價格便宜的特色，而且老公寓、老透天多了電梯，住起來應該截然不同，「不是應該蠻多人裝設的嗎？」

這位網友在PTT的home-sale板上發文，說政府的補助計畫曠日費時，通過的機率又低，用戶自己協調不易，「一樓答應的機率微乎其微、二樓大概20%機率吧、三樓50%，搞到最後是四樓五樓以上去分攤費用，加上維修，我看大部分也是不了了之。」

原PO說，他查了一些新型的電梯技術，已經有不用挖機坑（地洞）的小型電梯，也有氣動式電梯，「氣動式的價格，3人座3停（一到四樓）大約在150萬，樓高限制在10米四層樓左右」，特色包括體積小、裝設快速、價格便宜，一次大概載2人是極限，面積一台輪椅剛剛好。

►不為人知的房產小秘密都在這，ETtoday房產雲讓你掌握房價波動

▲原PO表示，現在小型電梯價格約在150萬左右。（示意圖／pixabay）

原PO表示，裝設部分是預先測量並訂製，工廠做好送至客戶處，只要一、兩天就能組裝好，雖然這種電梯沒有傳統電梯快速，「但老公寓老透天多了電梯，那居住起來應該是截然不同的，在價格上面一定會更好。」

他也提到，看資料發現通過政府補助計畫裝設一般電梯的老公寓，高樓層價格多補助20%，讓他好奇「加上新型小電梯本身價格低廉，不是應該蠻多人裝設的嗎？尤其天龍國舊公寓佔六成以上，裝設應該更普遍才對，大家覺得呢？」

原PO還在留言處補充，傳統電梯價格高，新型的小電梯150萬左右、價格相對低，每月保養費也沒有傳統電梯貴，「四、五樓以上自己出錢就夠了吧？怎麼都好像沒看到有人裝？也沒看到裝了小電梯的舊公寓物件出售？」

▲傳統電梯速度快，但裝設價格也貴。（示意圖／Pixabay）

另外公共電費的部分，原PO則說，「我查到的氣動電梯電費便宜多了，傳統電梯耗電約5～10元一次，每月約6000～8000元，氣動電梯以每天30回一次2人來計算，一個月耗電約為28.6度，以一度平均3計算，一個月電費約為85.8塊，這麼低的電費沒什麼好吵的吧？」

看到貼文後，其他人紛紛留言表達看法，「有樓梯井的成功案例不少啊！問題是多數公寓都沒有樓梯井吧？出租年輕人沒差，裝電梯還是公寓，漲不了多少租金的」、「問題在於1：需要公共空間。2：這個公共空間沒有被占用，只要這兩個問題解決，四五樓很多都願意出錢」、「有差當然有差，但是租公寓五樓的就是價格先決，你跟房客說，我裝電梯所以一個月比別的公寓貴3000？看看房客買不買單。」

其中，讓原PO比較接受的說法有，「電梯要150萬這金額超多好嗎？房價或許很值錢，但沒賣都沒有錢，叫五樓拿出30萬裝大家用的電梯，打死也不肯。有錢屋主的早就在別的地方買大樓，公寓只是出租用，沒錢搬不走的，你把他擠出汁也拿不出錢來裝」、「不管那一種電梯，你都要找一樓，所以就直接住透天啊！直接舊房賣掉換其他方便的地方住比較快。」

►小知識大決定，買房需要知道的一切都在這，一起加入ETtoday房產雲