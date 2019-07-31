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海砂屋變身夢想宅！低公設＋千坪水景花園　「富貴莊園」暖心熱銷

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▲食衣住行機能完善，加上低公設、高坪效，自住換屋CP值很高，讓台北市指標都更案之一的《富貴莊園》，詢問度破表！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

位於東湖靜巷，緊鄰萬坪自然保護區，步行約15分鐘可達哈拉影城商圈，食衣住行機能完善，這是台北市指標都更案之一的《富貴莊園》，地段成熟詢問度破表，熱銷倒數中。

▲▼富貴莊園,海砂屋重建,都市更新,合家歡社區。（圖／業者富貴莊園提供）
▲▲民辦都更案《富貴莊園》地段成熟詢問度破表，熱銷倒數中。（圖／富貴莊園提供）

《富貴莊園》專案經理郭政岡說：「可以說銷售速度非常快，那當然是產品力很強，因為基地規模很大，生活機能很好，另外一個就是它的低公設、高坪效，公設比27.5%，在市場上你很難去找到這麼低的公設比。」

▲▼富貴莊園,海砂屋重建,都市更新,東湖。（圖／記者姜國輝攝）
▲專案經理郭政岡強調，公設比27.5%在市場上難得一見。（圖／記者姜國輝攝）

其實《富貴莊園》前身是合家歡社區，921地震後被鑑定為海砂屋，經住戶自辦都更整合，在2016年邁開重建腳步，結構、建材以及安全，都由原住戶監控把關，還有6組專家團隊坐鎮，建築品質自然不在話下。

▲▼富貴莊園,海砂屋重建,都市更新,合家歡社區。（圖／業者富貴莊園提供）
▲6組專家團隊坐鎮，海砂屋變身夢想宅。（圖／記者姜國輝攝）

《富貴莊園》專案經理郭政岡說：「第一個就是邑相更新建築團隊，第二個就是結構技師，第三個就是景觀設計，因為我們基地規模達2575坪，中庭規劃千坪水景花園，以及百米綠園街廓，所以景觀設計是很重要的角色，第四個坤福營造，第五個就是中華建經，這個案子的工程品質，等於是由中華建經來幫我們確保，第六個就是專戶的部分，我們現在賣的這些，新客戶也不用擔心，因為錢都是直接進到我們的專款專用的專戶。」

▲▼富貴莊園,海砂屋重建,都市更新,合家歡社區。（圖／業者富貴莊園提供）
▲富貴莊園基地達2575坪，中庭規劃千坪水景花園。（圖／富貴莊園提供）

重建後的《富貴莊園》共有9棟347戶，格局規劃為3到4房38到44坪，因為是自辦更新，無建商牟利、高CP值讓有購屋、換屋需求的民眾心動不已，成功吸引內湖、大安、松山、南港以及汐止一帶的區域客前來置產。

▲▼富貴莊園,海砂屋重建,都市更新,東湖。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼富貴莊園共有9棟347戶，坪數規劃為38到44坪。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼富貴莊園,海砂屋重建,都市更新,東湖。（圖／記者姜國輝攝）

信義房屋東湖樂活店經理呂偉駿表示：「東湖跟葫洲這兩個捷運站，就有4間國小，所以因為學區的關係，每年都湧進很多家長來設戶籍，或是購買這邊的房子，周邊的成交單價可能50到55萬，甚至有55到70萬的都有，但是富貴莊園的成交單價，可能會落在50到58萬之間。」

▲▼富貴莊園,海砂屋重建,都市更新,東湖。（圖／記者姜國輝攝）
▲信義房屋東湖樂活店經理呂偉駿表示，富貴莊園的價格，比周邊新古屋便宜。（圖／記者姜國輝攝）

搭捷運一站到南軟，四站就能進內科，鄰近雙科技城卻位於價格凹陷區，也讓《富貴莊園》成為許多科技新貴的自住首選，目前建案已經完成結構體，正進行內部裝修，預計今年年底就能以煥然一新的面貌與住戶見面。

富貴莊園基本資料

富貴莊園官網>>>
粉絲團：富貴莊園
基地規模：2575坪
戶數規劃：347戶(可售65戶)
產品規劃：38、41、45
樓層規劃：地上7層、15層；地下2層
公 設 比：27.5％
投資建設：聯邦合家歡社區富貴區都市更新會
建築設計：邑相聯合建築師事務所
結構設計：王東榮工程顧問有限公司
景觀設計：大禾環境規劃設計
營建管理：中華建經
建築融資：富邦金控
營建施工：坤福營造
企劃代銷：信義代銷
連絡電話：02-2634-8888

關鍵字：富貴莊園夢想宅海砂屋合家歡東湖葫州自辦都更低公設比哈拉影城內科南軟自住換屋購屋新成屋

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