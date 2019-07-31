海砂屋變身夢想宅！低公設＋千坪水景花園　「富貴莊園」暖心熱銷

▲食衣住行機能完善，加上低公設、高坪效，自住換屋CP值很高，讓台北市指標都更案之一的《富貴莊園》，詢問度破表！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

位於東湖靜巷，緊鄰萬坪自然保護區，步行約15分鐘可達哈拉影城商圈，食衣住行機能完善，這是台北市指標都更案之一的《富貴莊園》，地段成熟詢問度破表，熱銷倒數中。



▲▲民辦都更案《富貴莊園》地段成熟詢問度破表，熱銷倒數中。（圖／富貴莊園提供）

《富貴莊園》專案經理郭政岡說：「可以說銷售速度非常快，那當然是產品力很強，因為基地規模很大，生活機能很好，另外一個就是它的低公設、高坪效，公設比27.5%，在市場上你很難去找到這麼低的公設比。」



▲專案經理郭政岡強調，公設比27.5%在市場上難得一見。（圖／記者姜國輝攝）

其實《富貴莊園》前身是合家歡社區，921地震後被鑑定為海砂屋，經住戶自辦都更整合，在2016年邁開重建腳步，結構、建材以及安全，都由原住戶監控把關，還有6組專家團隊坐鎮，建築品質自然不在話下。



▲6組專家團隊坐鎮，海砂屋變身夢想宅。（圖／記者姜國輝攝）

《富貴莊園》專案經理郭政岡說：「第一個就是邑相更新建築團隊，第二個就是結構技師，第三個就是景觀設計，因為我們基地規模達2575坪，中庭規劃千坪水景花園，以及百米綠園街廓，所以景觀設計是很重要的角色，第四個坤福營造，第五個就是中華建經，這個案子的工程品質，等於是由中華建經來幫我們確保，第六個就是專戶的部分，我們現在賣的這些，新客戶也不用擔心，因為錢都是直接進到我們的專款專用的專戶。」



▲富貴莊園基地達2575坪，中庭規劃千坪水景花園。（圖／富貴莊園提供）

重建後的《富貴莊園》共有9棟347戶，格局規劃為3到4房38到44坪，因為是自辦更新，無建商牟利、高CP值讓有購屋、換屋需求的民眾心動不已，成功吸引內湖、大安、松山、南港以及汐止一帶的區域客前來置產。

▲▼富貴莊園共有9棟347戶，坪數規劃為38到44坪。（圖／記者姜國輝攝）

信義房屋東湖樂活店經理呂偉駿表示：「東湖跟葫洲這兩個捷運站，就有4間國小，所以因為學區的關係，每年都湧進很多家長來設戶籍，或是購買這邊的房子，周邊的成交單價可能50到55萬，甚至有55到70萬的都有，但是富貴莊園的成交單價，可能會落在50到58萬之間。」



▲信義房屋東湖樂活店經理呂偉駿表示，富貴莊園的價格，比周邊新古屋便宜。（圖／記者姜國輝攝）

搭捷運一站到南軟，四站就能進內科，鄰近雙科技城卻位於價格凹陷區，也讓《富貴莊園》成為許多科技新貴的自住首選，目前建案已經完成結構體，正進行內部裝修，預計今年年底就能以煥然一新的面貌與住戶見面。

富貴莊園基本資料

富貴莊園官網>>>

粉絲團：富貴莊園

基地規模：2575坪

戶數規劃：347戶(可售65戶)

產品規劃：38、41、45

樓層規劃：地上7層、15層；地下2層

公 設 比：27.5％

投資建設：聯邦合家歡社區富貴區都市更新會

建築設計：邑相聯合建築師事務所

結構設計：王東榮工程顧問有限公司

景觀設計：大禾環境規劃設計

營建管理：中華建經

建築融資：富邦金控

營建施工：坤福營造

企劃代銷：信義代銷

連絡電話：02-2634-8888