買產金額減少36％　中國投資客「停步觀望」美房市震盪！

▲到美國買房的投資客銳減。（圖／示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

除了中美貿易戰對於兩國之間的衝擊，從美國房市來看，許多投資客對於美國置產、購房自住的意願已經降低許多。在海外經濟放緩、美元強勢、川普反移民的情況下，外國買家到美國購買房地產的金額，比去年退減36％，可以說是自2013年來的新低。

綜合外媒報導，全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）對於國際交易的年度調查，至3月31日為止的12個月間，外國人共花費779億美元來購買美國房地產，看似相當可觀的數字，但其實比起去年同期，銳減了1210億美元。

而根據統計，購買美國房地產的最大買家以中國人為大宗，接著是加拿大、印度、英國、墨西哥等，其中中國買家今年在美國置產的比率比去年少了56％，是所有國外買家中減幅最大的，專家認為主要原因應是政府限制與經濟環境變差的原因。

對於海外買家而言，現今美國的房地產不如過去值得，房價上漲、外幣對美元貶值的情況下，中國到歐美都無法抵擋全球經濟狀況的連帶影響。全美房地產經紀人協會首席經濟學家勞倫斯‧尹（Lawrence Yun）則表示，許多買家的心理壓力也很大，其中包括川普的反移民政策也是其中的原因，目前都還要再觀望是成為新的常態還是短期狀況。