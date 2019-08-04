醫忍兩年不買房！他公開銀行獲利16.37%　網看完全嚇傻

▲原PO表示，他認為現在還不是買房的時機。（示意圖／達志影像）



網搜小組／綜合報導

該不該買房，一直是許多人心中的疑問，一名醫師表示，他2年前就不打算買房，轉頭看看自己的決定也覺得做對，因為他將這筆錢拿去投資，獲利高達23.82%，覺得可以日後再進場買房。該文一出，立刻引起網友熱烈討論。

該名醫師在論壇「mobile01」以「我是醫生，我"現在"還是不買房」為題發文，表示他將投資項目放在美國的指數型基金上，持續兩年下來績效高達16.37%，加上中途實現的項目，總獲利高達23.82%。

他認為，台灣的人口負成長，台北的房價或許可以等等再入手，「你問我，什麼時候才要買房？我想，實價登錄2.0通過後，我才會開始思考這個問題」，「請注意，不是實價登錄2.0通過我就會買房，而是通過後我再來思考這個問題」。

網友看完紛紛留言，「你越不急有人就越急阿」、「醫師的收入在社會結構中都是保持在前段，買不買房是真的無所謂」、「以台灣的現況來說學習投資的效益是大於投資房地產的，現在的房市已經無法跟過去相比擬」。

也有人不贊同原PO說，「我有個朋友租了10幾年的房子，最近終於還是買房了，從1坪10萬不買，等到現在1坪20萬才買」、「報酬率23%都贏股神了，還當什麼醫生??」、「買房子有買房子好處 租房子也有優點」。