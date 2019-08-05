ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

年輕夫妻「月薪9萬」問：蘆洲買30年老公寓好嗎？　網分析結果兩極

ETtoday房產雲

▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO和老婆受到經濟條件限制，看房看得「心很累」。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

一名自稱「小魯」的七年級尾生終於討到老婆，目前還沒房沒小孩，因此想先買房在慢慢做人。他們最近看上蘆洲一間30年老公寓，卻被親友們以各種理由極力勸阻，搞得他難以下決定，所以想問問大家若在同個情況下，會怎麼看房，「老實說，我真怕買了會後悔，心好累。」

原PO表示，婚前和當時的準老婆一直有持續討論買房和生小孩的規劃，直到婚後快3年了，才終於定案，「先買房，看經濟狀況再生小孩。」他指出，自己是蘆洲人，太太則是台北人，但台北的房價讓他們退卻，而最近看上蘆洲一間位於2樓的35坪公寓（毛胚屋），「可一次三房到位，價位約落在1100萬內（含高檔裝潢+傢俱）。」

不過因為是舊公寓，原PO的家人及朋友們都建議他不要買，因為「沒電梯沒車位、沒警衛守護家園，還得等垃圾車，重點貸款30年繳完房子已經快60年了…到時候完全不值錢。」他說，聽到大家這樣講自然感到心煩，畢竟也是事實，但反觀大樓的話，「公設比來說，買40坪室內主建只剩22坪出頭，雖然說有電梯、有車位，但室內坪數不符合日後計畫生小孩或接母親同住，住家品質會很差。若買大坪數大樓，那個總價實在讓人無法直視…就算頭期款有了，每個月貸款也是壓死我們（要繳30年）。」

▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲不少網友建議原PO不一定要在蘆洲落腳，可以跨區到五股、樹林看看。（圖／記者林敬旻攝）

原PO表示，夫妻2人薪水加起來不過9萬而已，權衡利弊後還是決定要買公寓，「但還是想問問，與我有同樣狀況並做出選擇的大大們選擇了哪一個，為什麼？或是有其他類似經驗的大大們能不能分享一些資訊，救救我這打結的小腦袋吧。」

文章在「Mobile01」po出後，不少網友在底下留言表達看法，「先評估自己未來10年的需求，如果確定要接母親住、未來生小孩等，那就是要買3房，再依據自己荷包確認公寓。但如果想要3房又怕荷包不足，可以考慮跨個橋去五股區」、「老公寓光是公設比和管理費，就贏了一堆大樓，如果鄰居感覺還不錯，應該就可買。」其實不少人建議原PO可以「換個區域再看看」，不一定要執著在蘆洲，像是樹林房價30年的公寓，應該就能少花幾百萬，「1100萬應該有機會買到35坪含車位的舊華廈。」網友反應兩極，最重要還是要量力而為，各有利弊的情況下，以自身環境和能力做考量出發才能最精準。

關鍵字：房產房產雲新北蘆洲30年公寓

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

她請師傅修租屋處冰箱　噴掉95..

住飯店先敲3下！旅遊達人曝真正..

板橋vs.新店　新北最高級是哪..

傳臉書創辦人砸52億　買新加坡..

「地下室到4樓」喊1萬！油漆師..

月薪9萬夫妻問：蘆洲買房好？網..

變頻冷氣「2個月24小時不關機..

買房剩30年　500億房屋恐泡..

全台204間商旅爆拋售潮　每月..

每坪暴跌30萬元　中華路最貴豪..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買小不買大　高雄5000萬以上..

「青年安心成家」延長到2020..

月薪9萬夫妻問：蘆洲買房好？網..

每坪暴跌30萬元　中華路最貴豪..

買房剩30年　500億房屋恐泡..

5、6月高雄店面交易　21個行..

天母7坪彩券店面換房東　單價破..

長腿小模棄百萬年薪　「不甘當花..

台中人愛好市多　G0站1坪炒到..

傳臉書創辦人砸52億　買新加坡..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366