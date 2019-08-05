年輕夫妻「月薪9萬」問：蘆洲買30年老公寓好嗎？　網分析結果兩極

▲原PO和老婆受到經濟條件限制，看房看得「心很累」。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

一名自稱「小魯」的七年級尾生終於討到老婆，目前還沒房沒小孩，因此想先買房在慢慢做人。他們最近看上蘆洲一間30年老公寓，卻被親友們以各種理由極力勸阻，搞得他難以下決定，所以想問問大家若在同個情況下，會怎麼看房，「老實說，我真怕買了會後悔，心好累。」

原PO表示，婚前和當時的準老婆一直有持續討論買房和生小孩的規劃，直到婚後快3年了，才終於定案，「先買房，看經濟狀況再生小孩。」他指出，自己是蘆洲人，太太則是台北人，但台北的房價讓他們退卻，而最近看上蘆洲一間位於2樓的35坪公寓（毛胚屋），「可一次三房到位，價位約落在1100萬內（含高檔裝潢+傢俱）。」

不過因為是舊公寓，原PO的家人及朋友們都建議他不要買，因為「沒電梯沒車位、沒警衛守護家園，還得等垃圾車，重點貸款30年繳完房子已經快60年了…到時候完全不值錢。」他說，聽到大家這樣講自然感到心煩，畢竟也是事實，但反觀大樓的話，「公設比來說，買40坪室內主建只剩22坪出頭，雖然說有電梯、有車位，但室內坪數不符合日後計畫生小孩或接母親同住，住家品質會很差。若買大坪數大樓，那個總價實在讓人無法直視…就算頭期款有了，每個月貸款也是壓死我們（要繳30年）。」

▲不少網友建議原PO不一定要在蘆洲落腳，可以跨區到五股、樹林看看。（圖／記者林敬旻攝）

原PO表示，夫妻2人薪水加起來不過9萬而已，權衡利弊後還是決定要買公寓，「但還是想問問，與我有同樣狀況並做出選擇的大大們選擇了哪一個，為什麼？或是有其他類似經驗的大大們能不能分享一些資訊，救救我這打結的小腦袋吧。」

文章在「Mobile01」po出後，不少網友在底下留言表達看法，「先評估自己未來10年的需求，如果確定要接母親住、未來生小孩等，那就是要買3房，再依據自己荷包確認公寓。但如果想要3房又怕荷包不足，可以考慮跨個橋去五股區」、「老公寓光是公設比和管理費，就贏了一堆大樓，如果鄰居感覺還不錯，應該就可買。」其實不少人建議原PO可以「換個區域再看看」，不一定要執著在蘆洲，像是樹林房價30年的公寓，應該就能少花幾百萬，「1100萬應該有機會買到35坪含車位的舊華廈。」網友反應兩極，最重要還是要量力而為，各有利弊的情況下，以自身環境和能力做考量出發才能最精準。