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搬新家！他慘曝「油煙味客廳都是」　奉勸網租房：抽油煙機是重點

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▲▼炒菜油煙。（圖／取自圖庫Shutterstock）

▲原PO新租屋處抽油煙機功能差，油煙燻得他快受不了。（圖／取自圖庫Shutterstock）

記者張靖榕／綜合報導

一名網友般到新租屋處後，發現抽油煙機根本沒有作用，只要煮點小東西滿屋子就會充滿濃濃的油煙味，更慘的是客廳的布沙發超級會吸味道，導致油膩感久久無法散去，無奈的經驗讓他奉勸大家，租房的時候一定要看好抽油煙機，不然就會有和他一樣的後果。網友們則回覆，「房東給的抽油煙吸通常都不會好到哪裡去」、「可以和房東討論換換看」。

原PO在網站「Mobile01」貼文，上一間租的房子，房東附的是櫻花渦輪變頻抽油煙機，抽油煙的效果相當好，但自從喬遷到新租屋處後，「真的快被爛抽油煙機氣死」。他說，也沒有煎肉或大火快炒之類很油煙的菜，只是煮點小東西而已，結果油煙味就從靠近門口的廚房，一路蔓延到房子裡的每個角落。

原PO指出，雖然房間和客廳之間有一個拉門可以隔絕油煙味，讓臥室得以倖免，「但味道還是會飄到整個客廳都是，尤其我們的沙發是布材質的，超級會吸味道。」困窘的經驗也讓他奉勸大家，「若租屋族友常在家中煮食，以後租屋一定要看清楚房東附的抽油煙機是哪一種的，不然就只能天天煮水煮餐或買外食了…。」

網友們紛紛留言，「自己買台好用的抽油煙機更換，等要退租再帶走就好了啦」、「通常房東給的油煙機一般都不會好到哪去啊，自住的話一定要換掉，不然天天吸油煙都沒食慾了」、「跟櫻花的渦輪變頻比，誰的吸力都會比較弱吧，哈哈哈哈」。另有網友建議可以使用導煙機試試看，或是直接和房東討論，看有沒有更換抽油煙機的可能性，不過機會不大就是了。

關鍵字：房產房產雲租屋抽油煙機

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