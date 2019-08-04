ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

家住消防隊旁怕「鳴笛很吵」　網一面倒提轉念：2分鐘到你家不安心嗎

ETtoday房產雲

汐止消防隊、消防車（圖／記者黃克翔攝）2418271

▲不少網友認為，家住消防隊旁邊其實「很安心」。（示意圖，與本文人事物地點無關／記者黃克翔攝）

記者張靖榕／綜合報導

消防隊在當代社會中扮演重要救災角色，保護了人們的生命與財產，但凡是出動便會鳴笛示警的消防隊基地就在你家旁邊，大家能夠接受嗎？一名網友好奇，家住消防局旁邊會很不舒服嗎，若大半夜鳴笛出勤，會不會嚴重影響居住品質？網友們的回覆幾乎零抱怨，反而多勸原PO正面思考，消防隊在旁邊其實「更安心」。

原PO在網站「Mobile01」提問，消防局接到災害通報出勤時，是出動前著裝時就會鳴笛，還是車開動了才開始鳴笛，而若大半夜出勤馬上鳴笛，「是不是那邊的居住品質就大打折扣呢」。他希望家裡住在或住過消防局隔壁的網友們能夠提供經驗分享。

一名網友表示，家裡住台中大里，消防隊就在旁邊，「其實這也是當初我選擇住在這裡的原因」！他說，完全不會覺得吵，反而會有種安心感，儘管深夜會因消防隊出動而從睡夢中醒來，也完全不會覺得困擾，反倒能夠體恤隊員們的辛苦，「如果哪天自己真的需要他們了，大概30秒鐘就到，不是很放心嗎？」

「正面一點」，另一名網友說，萬一換作原PO家裡有事，隔壁消防隊2分鐘就衝到家，這樣其實幫助更大，畢竟人生的事很難說。他舉近日震驚全球的日本動畫公司京阿尼縱火案為例，67人當中，就有33人死亡，若消防隊就在旁邊，「死傷一定會少一些」；他也指出，自己就有親戚在幾年前因電線走火，全家葬身火窟，若消防隊在旁邊，這樣的悲劇或許就能夠避免了。

南部老家距離消防隊150公尺遠的網友則說，第一次過年返鄉時，第一晚幾乎吵得不能睡，「每次消防隊出勤我就會嚇到，但到第三天我就習慣了。」

關鍵字：房產房產雲消防隊

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

正妹洗屍味現場　鄰罵：臭的要死

變頻冷氣「2個月24小時不關機..

住飯店先敲3下！旅遊達人曝真正..

天龍國開銷對照　生活費15K活..

買房880萬！他曝銀行鑑價　驚..

每天背爸爸爬3樓！他想分家被網..

獨／相中明星學區　林依晨買下青..

妻傳一張照…木頭尪嗆爛包！慘翻

18坪新屋狂冒16個電線蓋板！..

民生社區30年名店熄燈　「剝骨..

ETtoday房產雲

最新新聞more

全部免費！狂爸打造夢幻戶外酒吧

重劃區轉手一定跌　專家提醒避開..

家住消防對旁怕吵　網：其實很安..

天龍國開銷對照　生活費15K活..

防止老人墜樓一把罩　隱形「防墜..

告別戴奧辛！台南鹿耳社區整建　..

有錢人布置好風水 懶人包！

交屋起口角　買家拿曬衣桿打房仲

幼兒墜樓意外頻傳　專家建議防墜..

東京新房銷售量27年來最低　超..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366