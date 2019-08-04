家住消防隊旁怕「鳴笛很吵」　網一面倒提轉念：2分鐘到你家不安心嗎

▲不少網友認為，家住消防隊旁邊其實「很安心」。（示意圖，與本文人事物地點無關／記者黃克翔攝）

記者張靖榕／綜合報導

消防隊在當代社會中扮演重要救災角色，保護了人們的生命與財產，但凡是出動便會鳴笛示警的消防隊基地就在你家旁邊，大家能夠接受嗎？一名網友好奇，家住消防局旁邊會很不舒服嗎，若大半夜鳴笛出勤，會不會嚴重影響居住品質？網友們的回覆幾乎零抱怨，反而多勸原PO正面思考，消防隊在旁邊其實「更安心」。

原PO在網站「Mobile01」提問，消防局接到災害通報出勤時，是出動前著裝時就會鳴笛，還是車開動了才開始鳴笛，而若大半夜出勤馬上鳴笛，「是不是那邊的居住品質就大打折扣呢」。他希望家裡住在或住過消防局隔壁的網友們能夠提供經驗分享。

一名網友表示，家裡住台中大里，消防隊就在旁邊，「其實這也是當初我選擇住在這裡的原因」！他說，完全不會覺得吵，反而會有種安心感，儘管深夜會因消防隊出動而從睡夢中醒來，也完全不會覺得困擾，反倒能夠體恤隊員們的辛苦，「如果哪天自己真的需要他們了，大概30秒鐘就到，不是很放心嗎？」

「正面一點」，另一名網友說，萬一換作原PO家裡有事，隔壁消防隊2分鐘就衝到家，這樣其實幫助更大，畢竟人生的事很難說。他舉近日震驚全球的日本動畫公司京阿尼縱火案為例，67人當中，就有33人死亡，若消防隊就在旁邊，「死傷一定會少一些」；他也指出，自己就有親戚在幾年前因電線走火，全家葬身火窟，若消防隊在旁邊，這樣的悲劇或許就能夠避免了。

南部老家距離消防隊150公尺遠的網友則說，第一次過年返鄉時，第一晚幾乎吵得不能睡，「每次消防隊出勤我就會嚇到，但到第三天我就習慣了。」