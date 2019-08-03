舒適、平靜、都會綠意三大主軸共生　36年老屋變身藝廊氣質大宅

▲連續性的折門語彙，彈性分野客廳、鋼琴區以及餐廚空間，大器展現公領域的三角關係。（圖／翻攝自幸福空間，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

相較於多數豪邸裝修後的喧賓奪主，36年的大宅翻新後，背景僅以規則線性為基礎，襯上環景於居宅周圍的綠意與植生牆面，公、私領域間串聯出了最具生命力的自然語彙，精算的視覺高度，無論是或坐、或臥皆能大方引景，讓居者愜意享受時序推移的精采。

設計師周讌如透漏，來自新加坡的業主具有豐富人生閱歷，以及高度的鑑賞品味，相應著其深度內涵，於是從玄關起始，即以生氣蓬勃的名畫與法國手工製作小矮凳為景，款待其每日歸家之心。

▲為了讓屋主擁有高端的聽覺享受，從各國品牌試聽到造型確認，是屋主與設計師周讌如共同醞釀的時尚品味。



▲承襲屋主過往對於淺色系的喜好，輔以奶白色、淺灰、淺咖啡呼應上了家私，加以燈光與面料安排，是色彩計劃階段時即明確建立的彩度印象。



公領域中，為讓餐、廚區適時保有與整體空間的彈性分野，設計師周讌如於餐桌側，安排入連續性折門語彙，實務上有效避免廚房氣味流竄，同時，也讓視覺有了輕盈的穿透質感，流暢形塑客廳、鋼琴區與開放式中島廚房，密不可分的三角關係。

穿過藝術廊道，在舒適律動中進入了主臥私領域，特意退縮的乾景藝術區布局於側，援引光影之際，具體勾勒當代簡約的生活氛圍；細節中，為將業主記憶居家功能步驟單純化，全室電器、燈光設備皆結合入客製化數位空間操控系統，即便是主臥馬桶區介面，也能輕鬆切換隱私模式。

▲刻意退縮而生的室內藝術乾景區，白天時候援引著光影，將內外綠意做了完美呼應，夜晚時，透過義大利發光花器的妝點，優雅創造生活暖度。



▲三十六年的老宅，被大小樑柱、陣列壓迫所苦惱，設計師周讌如在公領域間透過三角關係與軸線定調，巧妙地消弭滯礙存在，而廊道間，則藉由弧形上拋的造型、光源投影，堆疊出藝術走廊的深刻氣質。



承襲屋主過往對於淺色系的喜好，輔以奶白色、淺灰、淺咖啡呼應上了家私，加以燈光與面料安排，是色彩計劃階段時即明確建立的彩度印象。至於在地氣候問題，設計師周讌如也透過獨立空調、除濕與脫臭功能安排，徹底給予屋主舒適、平靜、都會綠意三大主軸共構而生的完美生活場景。

▲簡淨氣息進入次臥領域，窗邊綠意即是每日的生活小確幸。