28坪新成屋！他抓三房裝潢預算100萬　網給建議…提醒「每天檢查」超重要

▲原PO裝潢預算抓100萬。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

買房時除了要抓買房預算，也要考慮裝潢費用。一名網友在PTT發文，說他上個月成交人生第一間房子，目前正在規劃裝潢，因為買的是新成屋，所以希望裝潢不要太差。接著他透露房子條件，透露預算打算抓100萬，想問裝潢起來是否會太普通或吃緊，希望在合理的價錢預算找到適合的裝潢公司。

這位網友在PTT的home-sale板上發文，說他上個月成交人生第一間房子，是高雄的新成屋，打算自住非投資，目前正在規劃裝潢的部分，「室內實際坪數約28坪，三房（有一間還沒隔），這樣如果裝潢預算抓一百（尚可調整），裝潢起來是否會太普通或吃緊？」

原PO說，他希望裝潢不要太差，想在合理價格預算找到適合的裝潢公司，「因為爬文看到有些人買房廝殺省的那一點錢，結果又在裝潢當冤大頭……裝潢預算報價也比較主觀不太好抓，不像同一個建案有實價登入可以參考比較」，最後透露他有考慮某兩間裝潢公司，也希望以南部業者為主。

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▲原PO透露，房子室內實際坪數約28坪，共三房。（示意圖／記者陳韋帆攝）

看到貼文後，有人建議他直接找業者算，「這種系統櫃商做的話，100就是很普通吧，櫃子擺一擺就結束了，頂多加天花板，跟全室油漆，不包含冷氣」、「可以直接去估一下就知道了」、「有平面圖跟室內高度，去馬上就能算出價錢了，因為系統櫃就是用面積去算價錢，你拿圖過去店裡，跟他說哪些地方要做哪些櫃體，板材錢很快就算出來了。」

還有網友表示，「還是要看你想要什麼耶！我是覺得最好拿出自己可以拿得出來的最大值（當然不是硬擠的那種），然後談總價時以這個值的80-90%去當底線，10-20%保留起來，因為裝潢意外很多」、「要省錢就自己做功課，谷狗圖片一堆什麼風格都有，不要找設計師自己跟工班討論，把想要的照片給他看，很有經驗的師父是可以做出來的，而且最好全程跟著，有問題直接討論。」

一位過來人則分享自身經驗，「家裡兩週前剛給業者裝潢完，設計師是幫小禎裝潢的同一個。真的很貴，但他們的業務設計師規劃能力跟口條都很不錯，家中長輩有囤物症，兒女勸說無效，設計師卻能順利讓他們願意清運，他們不會客戶說什麼就做什麼，會適時的阻止不合理的規劃，覺得這錢花的值得。如果追求Cp值且自己有足夠規劃能力，找工廠端的系統傢俱行還是比較省。」

▲網友表示，找工廠端的系統傢俱行還是比較省。（示意圖／記者陳韋帆攝）

在價格方面也有不少人討論，「新成屋簡單裝潢抓權狀坪數一坪3000-5000是目前行情，知名室內設計公司，光設計費實坪一坪抓5000-10000」、「28坪應該要大約200才端的上檯面吧」、「我跟你差不多條件，天花板沒做，三間衣櫃、電器櫃、鞋櫃衣櫃鞋櫃都做到頂天花板、窗簾、冷氣包樑、小孩房作床跟書桌這樣大約42萬，給你參考囉」、「裝潢通常抓一坪3-5萬，其實一坪3萬就做得很好了。」

最後網友則是提醒，「找一個統包，估一下價，不要找設計師，只要有設計師價錢就是超級無敵貴」、「還有一點不管是找設計師系統櫃統包，最重要就是：一定要每天去檢查，開開櫃子走走看，拿個捲尺去量是否尺寸正確之類的」、「不做基礎應該ok，找設計師很吃運氣。」

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