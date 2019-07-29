「小夫妻月收6萬」在高雄養小孩　鍵盤爸曝：只省房租！鄉民看到鼻酸

▲高雄知名六合夜市，不時傳出坑遊客事件。（圖／記者季相儒攝）



網搜小組／許力方報導

有小夫妻在批踢踢「高雄板」發問，他們加上剛出生的小孩，一家三口的小家庭月收入6萬元，在高雄租房的生活品質過得去嗎？鄉民紛紛留言驚呼「剛好花完」、「省才能過日子」，一名暱稱「富董」的高雄鍵盤爸爸也特地公開自家消費明細，坦言家庭低消一個月至少要5萬元，6萬元會「有點緊」。推文讓網友看得鼻酸，直呼「好哀傷」。

一對小夫妻日前透過朋友在「高雄板」以《小家庭月收入6萬在高雄》問道，兩人月收入加起來約6萬元，和剛出生、未上幼稚園的小孩，一家三口想在高雄以預算1萬至1.5萬元租房子，若想要過上一般簡單的生活，「還過得去嗎？」

▲高雄輕軌。（圖／記者屠惠剛攝）



▲高雄捷運。（圖／記者謝婷婷攝）



鄉民紛紛留言，「要很省」、「有點硬」，若要加保母的費用，可能就會「太硬」，但也有不少人認為「我覺得至少10萬，6萬還養小孩會過得很厭世」、「6萬養3個不叫生活，叫生存」！但也有人提出「6萬有6萬的養法，多花點時間而已」，大噓「6萬過不去？大家試過啥生活？」

其中有鄉民中肯建議，「關鍵是可支配所得而不是收入」，有同事月入5萬多，但是住家裡，養2個還算過得去。一名住高雄的鍵盤爸爸就特地分享了自家的月開銷明細，指出光是小朋友的低消就要2萬元，包含保母費約1萬5000元、雜項5000元；家庭部分，月租屋費用1萬至1萬5000元、水電瓦斯第四台約1500元、手機電話費2支1500元、吃飯：早晚餐200/人/天2=1萬2000元。

鍵盤爸爸進一步說明，大概5萬元是一個家庭的低消，且不含養車、人身保險，建議小夫妻6萬元月收大概會「有點緊」，在高雄生活只能省到房租，其他雜項部分的開銷，「其實不分縣市，都差不多。」

文章引發討論，鄉民直指「看完系列文有點鼻酸」、「看完推文好哀傷」、「我覺得是辛苦小孩很難有更好資源…」認為這樣的小家庭可能存不到錢、只能靠爸媽，「以前可以、現在不行」，鼓勵小夫妻「沒錢有沒錢的養法」、「現階段就是要斤斤計較，但不是養不起」、「一碗滷肉飯也是飽，一餐米其林也是飽，看自己要哪種，最怕生活中的突發狀況，突然要一筆錢。」

▼六合夜市很多小吃。（圖／記者季相儒攝）

