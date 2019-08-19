加州首府以北「這城市」發展最快！去年人口竄升20％　首要任務彌補房荒

▲ 奧洛維爾2017年暴雨來襲，水壩洩洪道被侵蝕出現裂痕，啟動大規模撤離行動。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州布特郡的奧洛維爾（Oroville）近年來歷經多起大事件，包括暴雨侵蝕水壩洩洪道啟動大規模撤離、加州野火等，引發房荒。不過，隨著多間知名連鎖速食店進駐、打造購物中心的計劃進入研擬階段，奧洛維爾的人口已在去年上升20%，可望成為加州首府薩克拉門托（Sacramento）以北發展最快的城市。

加州媒體《聖荷西信使新聞報》（The Mercury News）報導，奧洛維爾的居民人數多年來不到3萬，但在去年出現高達20%的成長。這裡與其他城市不同的地方在於，奧洛維爾市議會許多成員多為土生土長的本地人，對當地的一切相當熟悉，且這裏的人口比天堂市（Paradise）還要年輕。

只不過，眼前最大的危機正是可負擔的住房嚴重短缺。2017年，一場暴雨侵蝕掉水壩洩洪道，當局緊急撤離居民，事後花費一年多的時間進行修復；到了重建作業尾聲，加州坎普野火（Camp Fire）爆發，讓原本的住房供應危機擴大。談及此事，市長雷諾茲（Chuck Reynolds）坦言，只要屋主有意出租房子，當天一定能租出去。

報導指出，目前許多開發商已開始評估在當地興建動工的可能。市經理藍度（Tom Lando）坦言，加州坎普野火已經毀了布特郡1.4萬多戶的住房，經濟連帶受到影響，「我們必須彌補房荒，而奧洛維爾及周邊的偏遠社區就是實現此一目標的關鍵。」