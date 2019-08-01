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豪宅開箱！中台灣唯一「國美晴空II」全棟一層一戶　打造專屬豪邸

ETtoday房產雲

▲豪宅開箱！中台灣唯一「國美晴空II」全棟一層一戶，打造專屬豪邸。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲▼國美晴空影音。（圖／記者劉亮亨攝）

▲中輟樓華麗變身！「國美晴空II」全面整新，主打總價2988萬起就能進住，獲很多客戶青睞。（圖／記者劉亮亨攝，以下同）

記者吳思瑤／台北報導

一層一戶的規劃設計，從電梯走出來空間很寬敞，就連梯廳也是住戶的私人專屬空間，是否曾嚮往過美劇中penthouse電梯入戶的場景！現在不必到紐約上東區，中台灣唯一「國美晴空II」，打造全棟一層一戶豪邸。

▲▼國美晴空影音。（圖／記者劉亮亨攝）

▲嚮往美式豪華住宅，規劃一層一戶的「penthouse」，現今中台灣唯一，電梯一開，直接進入私人領域。

享有絕對的隱私和安靜空間，屬於豪宅獨享的生活模式，電梯開門直接進入專屬樓層，整層梯廳就像是私人空間，一打開就延伸至家庭生活場域，從此電梯只服務上下，不再共享左右，打開配有專屬身分證的裝甲玄關門，提供四進式門禁管制。采揚建設董事長王秉森表示「第一進是社區大門，有保全和24小時管理；第二進就是這棟的獨立電梯，只有這棟的人能夠進到電梯和門廳；第三進就是本身樓層；更重要是第四進採用了義大利進口的迪瑞門(Dierre)。」然而這扇門來頭不小，市價高達30萬，達到防盜、防煙、防火、防震各樣極致效果。

▲▼國美晴空影音。（圖／記者劉亮亨攝）

▲四進式門禁管制，採用了義大利進口的迪瑞門(Dierre)，達到防盜、防煙、防火、防震各樣極致效果。

「國美晴空II」全棟一層一戶、137坪的大戶規格，室內超過90坪，而且格局全都可以客製化，想怎麼規劃、就怎麼規劃。從雙客廳、雙廚房、甚至四套房，不論是區分成開放式或隱密式，設計可以完全獨立，或是有些二代宅，希望彼此都保有隱私空間，又能相互照應，呈現一層一戶的空間裡面。

▲▼國美晴空影音。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼360度環景超大視野，四面採光的回字形建築，讓家裡的每一處轉角，都有獨一無二窗景。

▲▼國美晴空影音。（圖／記者劉亮亨攝）

采揚建設董事長王秉森提到，「打造一個回字型建築，訴求四面採光、四面皆有景，另外還有一點就是當主結構在中間，避震效果和結構是最強的。」視野絕佳，家中的每一區都有獨特美景，除了全訂製的私人住宅，在「國美晴空II」還能享受700坪的花園及公設會館。

▲▼國美晴空影音。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼擁有700坪的花園及公設會館，秘書服務的美學廚房、專業重訓設備健身房、超大瑜珈教室等。

▲▼國美晴空影音新聞。（圖／記者劉亮亨攝）

放鬆的多功能視聽室及閱覽室、專業健身房還有超大地板教室、貼心的美學廚房，讓專人服務泡咖啡，多達20項公設空間，不用出門，在社區就能享受豐富生活，且不必擔心戶數少造成天價管理費，正因為社區由三棟大樓組成，管理費每坪70元，針對700坪的公設花園空間，可說非常實惠。

▲▼國美晴空影音。（圖／記者劉亮亨攝）

▲主打自住客層！「國美晴空II」每坪2字頭入主，總價2988萬起買137坪一層一戶豪邸，超高CP值搶攻換屋熱潮。

「國美晴空II」每坪2字頭入主，總價2988萬起，買137坪一層一戶豪邸，就目前周邊新屋大坪數豪邸開價50～60萬/坪，中古屋也要40萬/坪，董事長也說「看準台中市很多自住客戶喜歡買透天別墅，但是市區的透天別墅，有些從3500萬到7.8千萬左右的都有」加上此區地段優勢，座落五期精誠路近五權西路，輕鬆步行即可到國美館、和捷運綠線G11站，下樓就是麻園頭溪畔水岸綠廊，坐擁五期公益路、八期Costco、五權文心商圈，無論是生活機能、綠意休閒、藝文涵養都格外加分，成為台中頂級富人圈。

國美晴空基本資料

粉絲團：https://www.facebook.com/Davidchen.ssgroup/
官網網址：http://ssgroup.com.tw/
基地位置：台中市南屯區大墩四街6號
基地規模：883坪
戶數規劃：17
產品規劃：137坪一層一戶4房4衛2廚
樓層規劃：19樓
公 設 比：34%
投資建設：鼎碩國際開發有限公司
企劃代銷：采揚建設有限公司
連絡電話：04-2471-2668
 

關鍵字：國美晴空台中五期penthouse一層一戶迪瑞門Dierre

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