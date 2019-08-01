羽絨衣免送洗　牙刷、白醋上場！5大步驟保蓬鬆

▲信義居家教你如何輕鬆清洗冬季羽絨衣。（圖／信義居家提供）



記者黃靖惠／綜合報導

趁著夏天到來，許多婆婆媽媽忙著洗淨冬衣、再收納，但多數人將清洗羽絨衣、羽絨外套視為苦差事。為此，信義居家教大家準備溫水、牙刷、白醋等清潔小物，遵循著5個步驟清潔，不只能快速清洗，且洗淨後還保有羽絨的蓬鬆感。

▲信義居家教你如何輕鬆清洗冬季羽絨衣。（圖／信義居家提供）



第一步、準備溫水

準備一盆溫水，溫度和手溫差不多，切記不能過燙！並在水裡放入適量的洗衣液體。

第二步、浸泡後使用牙刷清洗

羽絨背心或外套放在盆子裡浸泡10分鐘後，就可以開始清洗囉，不過要注意不能用手搓揉衣服，但可用軟毛刷、或是不用的牙刷，將髒汙的地方、重點部位或是不太髒的地方都刷一刷。

▼信義居家教你如何輕鬆清洗冬季羽絨衣。（圖／信義居家提供）



第三步、順著衣物壓乾不要扭

刷乾淨後，切記不能扭乾衣物，要改用擠壓的方式將衣物壓乾，大致完成後再用清水洗過一遍，把洗衣液體的水份先清洗掉。

▲拿著牙刷輕輕刷洗羽絨衣。（圖／信義居家提供）



第四步、重點！加入白醋

信義居家表示，清洗第二遍的時候，記得要在水裡滴入白醋，大約一個瓶蓋的量即可，把羽絨背心或外套放在裡面浸泡5~10分鐘，大致搓揉一下。

▲可加入白醋浸泡。（圖／信義居家提供）



第五步、晾乾後拍打

晾衣時絕對不能用扭乾的方式，只要兩手對著將水擠壓出來，即可懸掛晾乾。最後，要記得羽絨衣物絕對不能放在陽光下曝曬，因為會造成羽絨脆化，因而從背心或外套裡跑出來，裡面的羽絨就會越來越少，所以切記放在通風的地方晾乾就好。

▼信義居家教你如何輕鬆清洗冬季羽絨衣。（圖／信義居家提供）



最後信義居家提醒，晾乾以後，可能會發現衣服很扁，又不蓬鬆，再教一個小技巧，只要用接觸面積大的衣架，輕輕拍打衣服各處，羽絨就會恢復蓬鬆的模樣囉！