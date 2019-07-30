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3秒摺出小動物！房仲化身氣球達人　成為社區孩子王

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▲▼▲信義房屋竹北福興店專案經理李昌蒲，人物專訪。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋竹北福興店專案經理李昌蒲。（圖／信義房屋提供）

記者張菱育／綜合報導

今年40歲的李昌蒲在4年前，因為看見社區當中許多家長讓孩子自行在公園玩，家長卻是在划手機或聊天，少了許多和孩子的互動，當時他突然有個靈感，覺得自己可以去學摺氣球，到社區中帶著孩子一同玩樂，陪伴孩子成長，如今他已化身「造型氣球幸福夢想家」，在社區當中舉辦大大小小活動，教孩子們摺氣球，把歡樂帶進每一位孩子的心中。

▲▼▲信義房屋竹北福興店專案經理李昌蒲，人物專訪。（圖／信義房屋提供）

▲李昌蒲時常在社區舉辦大小活動，教孩子們摺氣球。（圖／信義房屋提供）

李昌蒲現任信義房屋竹北福興店專案經理，是土生土長的竹北人，過去因為爺爺和父親都是農業起家，生活較不優渥，他為了減輕家中經濟重擔，從高中開始就半工半讀，也因著打工的磨練，累積了許多服務經驗，奠定他樂於服務人的基礎。

李昌蒲當兵時，因看了奮鬥月刊裡面，有信義房屋的相關訊息，讓他對這家房仲有印象，退伍後也順利加入信義房屋的行列，雖然房仲業很辛苦，但是因著過去打工的磨練，沒有很久就能適應房仲的高壓環境。

他認為，「業務不能只靠一張嘴，而是要看見社區民眾真正的需要是甚麼」，竹北重劃區有9成的住戶都是在科學園區工作，平時太太們會帶小孩上才藝課、去公園，但不少家長都在划手機、聊天，讓孩子自行活動。

▲▼▲信義房屋竹北福興店專案經理李昌蒲，人物專訪。（圖／信義房屋提供）

▲李昌蒲也會在公園，免費教孩子們摺氣球。（圖／信義房屋提供）

李昌蒲自己也有兩個孩子，覺得應該多陪陪孩子成長、互動，就自己跟著網路教學影片學折摺氣球，一開始先從簡單的造型開始，精益求精之後，現在已經會做組合式氣球，並且幾乎每周都會應家長的邀約，參與孩子的慶生會、氣球表演等活動。

記得有次有位媽媽想要幫女兒過生日，但是家境沒有那麼好，無法準備盛大的慶生會給女兒，李昌蒲就跟幼兒園老師還有其他小朋友講好，在午睡起來時準備一個驚喜給女孩，午睡起來燈一開，全班同學一起唱生日歌，而且他在現場讓每位同學都說祝福的話給女孩，講完就現場摺一個氣球給同學，他為了準備這份生日驚喜，前一天就先將氣球充好氣，準備到凌晨才完成。

▲▼▲信義房屋竹北福興店專案經理李昌蒲，人物專訪。（圖／信義房屋提供）

▲李昌蒲做給客戶的孩子，愛紗公主蛋糕氣球。（圖／信義房屋提供）

也因著他的用心經營社區，讓住戶多認識他，不讓大家覺得房仲就只會油嘴滑舌，他也很享受被客戶信任的感覺，在業績上也表現不俗，平均每個月會有6件委託量，而且專任委託佔大多數，成交比例也高，讓他拿下第11屆的金仲獎榮譽。

過去他曾擔任店長一職4年左右，於今年5月時和家人討論後，決定轉回業務職，他說「我原本就喜歡第一線來服務客戶，希望創造自己跟別人不同的價值，提供不一樣的服務。」看著孩子拿到氣球開心的笑容，帶給李昌蒲的是工作之外的快樂與成就感。

▲▼▲信義房屋竹北福興店專案經理李昌蒲，人物專訪。（圖／信義房屋提供）

▲小型的造型卡通氣球也難不倒他。（圖／信義房屋提供）

▲▼▲信義房屋竹北福興店專案經理李昌蒲，人物專訪。（圖／信義房屋提供）

▲李昌蒲化身氣球達人，連氣球的用具都配備齊全。（圖／信義房屋提供）

關鍵字：新竹竹北氣球孩子社區信義房屋

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