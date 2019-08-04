超狂老爸只費7天…為女兒打造「夢幻戶外花園酒吧」　全程不花一塊錢

▲巧手爸不花一塊錢建造了戶外花園酒吧。（圖／翻攝自Facebook／Extreme Couponing and Bargains UK）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國一名超級爸爸為了滿足女兒擁有「戶外花園酒吧」的夢想，全程親自DIY打造超美酒吧台，重點是，所有材料不花一塊錢，除了釘子及螺絲以外，全部免費。

該名女兒在臉書「Extreme Couponing and bargain」PO文表示，爸爸找來舊的柵欄板以及其他材料，全程親自DIY，只花一個星期左右就搭造了一個戶外花園酒吧台，「這個項目沒有花任何一塊錢，只有我們存的一些零頭，用於釘子跟螺絲」。

從照片看來，這個酒吧台相當完整，不只有完整且大量的酒櫃，還有一個超大啤酒桶及逼真的啤酒把手，甚至還有屋頂及高腳椅，重新粉刷並裝飾的酒吧台看起來也有一定質量。

PO文短短時間就獲得6100多讚以及1000多條留言，網友大讚「超棒的好想要」、「妳爸也太厲害了吧」、「完全不花一塊錢？真的假的」、「看起來好可愛，很適合招待朋友」。

不過女兒透露，其實這個工程還沒有做完，他們還差了一個托盤跟啤酒拉手，但爸爸很開心網路上大家讚賞的評論，「謝謝所有可愛的評論，他很感謝大家的留言」。