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半夜上廁所！一瞥牆「浮21張人面」飄空洞眼神　木然臉怨氣破表…真相糗翻

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲這牆看起來也太充滿怨念了吧 XD（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在很多人都不會直接把過期的東西丟掉，會想想如何再利用，養成廢物回收的好習慣。一名女網友日前就發現她的面膜過期了，索性拿來洗一洗，準備晾乾後拿來擦灰塵。沒想到她晾乾的方式與地點，讓現場彷彿發生靈異事件，還嚇到上廁所的人。照片也讓其他網友笑噴「農曆七月快到了」、「我也會閃尿」。

這位女網友在臉書《爆廢公社二館》，文中表示「我半夜把過期面膜洗一洗，乾了之後要拿來擦灰塵，我不小心把半夜起來上廁所的人嚇到了」，她文中也附上照片，只見原PO在廁所把面膜上的精華液洗乾淨後，就把棉質面膜布貼在牆面的磁磚上晾乾，打算把乾掉的面膜布拿來當拂塵紙使用。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO洗面膜布要回收再利用。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

沒想到，這面「面膜牆」嚇到半夜起來要上廁所的人，仔細看看照片，原PO洋洋灑灑地在磁磚貼上21張臉，從最上方一路排到下面。乍看之下，彷彿是廁所曾發生過事故，現在牆面浮出皺皺的人臉，而且每一張臉還瞪大空洞雙眼、並木然的張開嘴，像是要抽乾人類靈魂的模樣相當駭人。

看到照片後，其他人紛紛笑噴，「別這樣，農曆七月快到了」、「牆壁先塗黑會更好」、「我想說貼磁磚了還壁癌」、「這牆壁肯定有什麼冤情」、「這真的半夜起來廁所會嚇到」、「撕下來，壁磚變得不靈不靈的」、「這牆壁冤氣很重」、「對方的標題：『半夜在廁所牆上浮出一堆人臉』。」

還有網友留言表示，「幸好不是黑色的」、「其實放這麼多還好，只放一兩張的話，一開始進去的話可能會忽略掉，然後又突然看到，這樣真的會嚇破膽」、「這是新的整人手法吧」、「是我女朋友的話不打死你才怪」、「伊藤潤二是吧！」

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關鍵字：過期面膜廁所灰塵紙爆廢公社二館

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