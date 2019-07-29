窗外飄白影！「長髮女等普渡」怨念森77　萬人一看糗炸：第一批放榮譽假

▲窗外飄白影，真相糗翻！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

再過兩天才是農曆7月鬼門開，不過一名男網友卻大白天屁滾尿流，他PO出嚇人照片，只見一名蒼白的長髮女出現在屋簷下，真相糗炸，網友紛紛笑虧，「可能第一梯次的，提早放假！」

這名男網友在臉書《爆廢公社》上傳兩張驚魂照片，他抱怨，農曆七月還沒到，怎料好端端大白天，從自家廚房的窗戶往遠處一看，「被窗外的白影嚇到！」畫面中，對面住家的確有一位白衣長髮女子現蹤，屋內一片漆黑，對比她慘白氣色，更增添一股詭異感。

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▲原來對面鄰居在剪頭髮啦！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

不過，下一張照片拉近一看，真相超糗，原來是對面住戶在DIY剪頭髮，長髮女披著白圍巾，手放大腿、微微低著頭，而後面的家人專注著設計髮型。原PO忍不住在文末標註咒罵「阿妳是沒有其他花色的剪髮圍巾嗎？」

照片曝光後，也掀起萬名網友魂飛魄散，紛紛笑虧「真的會驚死」、「七月提早有榮譽假」、「也坐太正了吧」、「突然一瞥真的會嚇屎」、「為什麼要坐在正中間啦」、「可是她臉色真的很慘白耶」、「我還以為來到了靈異公社…」、「一瞬間以為是真人版安娜貝爾」、「已經要普渡了別這樣啊啊啊」。

▼萬名網友也嚇到崩潰！（圖／翻攝臉書爆廢公社）