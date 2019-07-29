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為特定用途買出入口？神秘買家砸億元豪買4戶萬華店面

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▲▼ 萬華梧州街億元熱炒店面 。（圖／記者黃國霖攝）

▲萬華區梧州街的1、2樓店面，買家一次買下4戶，共1.03億元。（圖／ETtoday記者攝）

房產中心／台北報導

最新內政部實價揭露萬華區梧州街店面，該買家一次豪氣買下4戶1、2樓店面，總價共1.03億元，目前1、2樓店面都空置中。據了解，買家會一次買下1、2樓店面，可能是為了樓上的特種行業經營，進出入方便有關。

此1、2樓店面實價揭露總價1.03億元，總面積238.26坪，每坪單價43.2萬元。經調謄本資料顯示，買家為億融有限公司，該公司涉略住宅租賃、零售業、都市更新、遊樂園、國際貿易業、印刷業等，且該公司就設立在此次交易的大樓8樓。

觀察該大樓狀況，各樓層似乎都看不出亮燈，且窗簾緊閉，不知是否有人居住或是做特殊用途。

東森房屋萬華加盟店留國清指出，該店面位於風化區，環境複雜，若買方是想要買下該大樓未來做都更使用，恐有難度，畢竟該大樓戶別多，整合起來較困難，且所屬區域多特定族群使用。根據此次成交價格來拆算，1樓店面價格約為每坪100萬元，2樓則成交每坪35萬元，屬於合理行情價格，預估1、2樓店面月租金至少可收30萬元。

據區域民眾透露，會一次買下1、2樓店面，其實買下1樓只是做為出入口，主要目的還是在於2樓的特定行業經營。

▲▼ 萬華梧州街億元熱炒店面 。（圖／記者黃國霖攝）

▲萬華區梧州街附近，晚上小吃店家紛紛營業，熱鬧起來。（圖／ETtoday新聞雲攝影中心攝）

關鍵字：實價登錄店面萬華區梧州街特種行業東森房屋

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