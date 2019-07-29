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蓋住宅不夠看！上市建商斜槓開貴族幼兒園　瞬間額滿　

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▲▼ 建商開幼兒園。（圖／記者陳建宇攝）

▲華友聯集團旗下的卡羅幼兒園昨天開幕，括台南市長黃偉哲（後排左2）也到場祝賀。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／台南報導

現在的建商不僅僅是蓋房子而已，許多建商更是拓展生意觸角到各個層面，轉投資的項目甚至觸及到教育事業，華友聯集團就在台南市的舉喜重劃區，開設「卡羅幼兒園」，吸引周邊許多家長帶孩子來就讀。

▲▼ 建商開幼兒園。（圖／記者陳建宇攝）

▲「卡羅幼兒園」位於台南市南區的舉喜重劃區，佔地1263坪。（圖／記者陳建宇攝）

華友聯集團很早就開始經營建築本業之外的事業體，例如該公司在屏東開設飯店「墾丁H會館H Resort」，台南則有汽車旅館「H Villa Inn清水漾」。華友聯開發董事長陸炤廷表示，舉喜重劃區是該公司操刀的自辦重劃區，隨著台86線快速道路通車，住戶也陸續遷入，此區已成為交通便利、寧靜的新興住宅區。

陸炤廷指出，該公司也希望進一步提供舉喜重劃區的居民，有安心的就學環境、以及更方便的生活，除日前認養占地達3.28公頃的歡喜公園、提供健康及生活相關課程、商店街的開發，昨天正式開幕的「卡羅幼兒園」也是其中的重要項目，能讓整個重劃區更完善。

▲▼ 建商開幼兒園。（圖／記者陳建宇攝）

▲「卡羅幼兒園」的教室寬敞。（圖／記者陳建宇攝）

▲▼ 建商開幼兒園。（圖／記者陳建宇攝）

▲每個教室都有獨立的睡眠區。（圖／記者陳建宇攝）

該幼兒園由華友聯集團提供土地、興建，營運則由漢華文教事業股份有限公司主導，該公司董事長郭豐賓表示，「卡羅幼兒園」最重要的特色是重視「感覺統合」，讓孩子的大腦能得到更好的開發。據了解，該幼兒園收費並不便宜，註冊費1.5萬元、每月月費也要1.2萬元，屬於高端的幼兒園，在7月前預約報名月費可打8折，若是華友聯集團建案的住戶，還能多折3000元，小班138個名額已額滿。

▲▼ 建商開幼兒園。（圖／記者陳建宇攝）

▲舉喜重劃區仍有不少可開發土地。（圖／記者陳建宇攝）

華友聯集團近年已在舉喜重劃區興建超過1000戶住宅，目前除結構中的個案「E GO」仍在銷售中，其餘個案皆已完銷，該案規劃22~38坪的2~3房，每坪16~18萬元。陸炤廷表示，目前該集團位於舉喜重劃區尚未興建的土地坪數約有3萬多坪，大約可興建4000多戶的住宅，也將於這幾年陸續開發。

關鍵字：台南華友聯舉喜重劃區幼兒園黃偉哲

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